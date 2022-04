Very 220: un sacco di GIGA a 9,99€, Very Cool

La tariffa Very 220 è forse la punta di diamante del second brand di WINDTRE. Questo perché con una spesa mensile inferiore ai 10 euro offre un quantitativo di traffico voce e dati davvero molto interessante!

Questa promozione di Very Mobile è come tutte le altre bloccata ad una velocità massima di 30 Mbps sia in upload che in download. Inoltre, è possibile richiedere la portabilità da determinati operatori oppure attivare una nuova utenza.

Mettetevi comodi perché fra poco andremo nel dettaglio per vedere la promozione di questo articolo disponibile per l'appunto per tutti i nuovi clienti di Very.

Very 220: i dettagli della PROMO BOMBA

L'offerta telefonica di oggi offre ben 220 Giga in LTE sulla Top Quality Network di WINDTRE con velocità ridotta sia in download che in upload, minuti senza limiti di chiamate verso tutti gli operatori mobili e fissi italiani e SMS sempre illimitati e verso qualsiasi carrier. Tutto questo ad un prezzo davvero folle! Stiamo parlando, infatti, di appena 9,99 euro al mese.

In questa interessante promozione troviamo anche ben 6,6 Giga di internet da utilizzare in Unione Europea grazie agli accordi sul roaming. Oltre al bundle per navigare all'estero sono presenti alcun servizi extra come il RingMe e Ti ho Cercato, la navigazione in modalità hotspot gratuita ed il Riparti, proprio come in ho.mobile.

Questa tariffa di Very Mobile è disponibile ONLINE per chi proviene da Iliad, Poste Mobile, Fastweb, BT Enia, BT Italia, CMLink, Coop Voce, Daily Telecom Mobile, DIGI Mobil, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Lyca Mobile, Noitel, NT Mobile, NV Mobile. Optima, Ovunque, PLINK, Plintron, Poste Mobile, Rabona Mobile, 1Mobile, Rabona New, Telmekom, Tiscali, Welcome Italia e WithU. In alternativa è possibile anche richiedere una nuova SIM alle stesse condizioni economiche mensili.

Costi ed altro

Per chi richiede il cambio operatore non è previsto alcun contributo iniziale, mentre, per chi necessita di attivare una nuova scheda è previsto un entry fee di 9,99 euro una tantum.