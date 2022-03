Vertuo Next, caffè SMART a 79€: sconto 47%, 30€ di capsule gratis

Concediti un piacere della tradizione, con una macchina del caffè di ultima generazione. Si tratta dell'elettrodomestico smart Vertuo Next by Krups. Dotata di connettività Bluetooth e WiFi, puoi gestirne la configurazione anche tramite applicazione.

Con le promozioni Amazon del momento, risparmi il 47% e la porti a casa a 79€ circa appena invece di quasi il doppio. Inoltre, in omaggio ricevi un buono per riscuotere ben 30€ di capsule originali Nespresso. In questo modo puoi provare subito il tuo nuovo gioiellino. A questo prezzo, sono certo che durerà pochissimo: completa l'ordine al volo per approfittarne.

Vertuo Next: il caffè del futuro, ora a metà prezzo

Un design pazzesco, elegante e curato, per un guscio che fa da protezione a un autentico concentrato di tecnologia. Il nuovo sistema di capsule Vertuo è pensato per rispecchiare i gusti di qualsiasi utente. Una bevanda calda, aromatica e regolabile in 5 modi diversi.

Grazie alla presenza delle connettività Bluetooth e WiFi, c'è la possibilità di connettere allo smartphone l'elettrodomestico, così da gestirne ogni aspetto ed avere sempre sotto controllo la manutenzione.

Inoltre, grazie al sistema di riconoscimento automatico del codice a barre di ogni capsula, la macchina del caffè smart capisce da sola quali parametri di estrazione utilizzare per ogni singola tipologia di miscela. In questo modo, non dovrai preoccuparti di niente, dovrai solo goderti la bevanda scelta.

Normalmente costa il doppio, ma adesso – a questo prezzo – la Vertuo Next è assolutamente da avere. Se consideri i 30€ di capsule in omaggio, è come se la pagassi 49,99€ invece di 149,99€. Un vero e proprio affare. Completa adesso l'ordine da Amazon e godi di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Disponibilità iper limitata.