Verona-Sassuolo: streaming, orario e probabili formazioni

Continua la rincorsa alla salvezza per il Verona che sta facendo davvero bene nelle recenti giornate di campionato. Perciò non perderti Verona-Sassuolo in streaming su DAZN. Il live match verrà trasmesso in diretta sabato 8 aprile 2023. Il calcio d’inizio fischierà alle 18:30, ma tu potrai collegarti molto prima per un pre-partita ricco di notizie.

Tra l’altro, oltre a tantissimi contenuti speciali ed extra, con un solo abbonamento a DAZN potrai vedere non solo in esclusiva tutta la Serie A TIM 2022/23, ma anche guardare Serie BKT, Serie C, UEFA Europa League, UEFA Champions League, LaLiga, calcio internazionale, Eurosport 1, Eurosport 2, UFC, Matchroom e Golden Boy.

La telecronaca dell’incontro è stata affidata ad Andrea Calogero, mentre il commento tecnico sarà di Manuel Pasqual. Vediamo ora le probabili formazioni di queste due squadre che si sfideranno per un acceso match dove tutte tutti vogliono dare il meglio.

Verona (3-4-2-1)

Montipò

Dawidowicz

Hien

Magnani

Faraoni

Duda

Tameze

Doig

Ngonge

Lasagna

Gaich

Sassuolo (4-3-3)

Consigli

Zortea

Erlic

Tressoldi

Rogério

Frattesi

Maxime López

Matheus Henrique

Berardi

Pinamonti

Laurienté

Verona-Sassuolo: assicurati uno streaming di qualità

Con DAZN il tuo streaming di qualità è assicurato, ma molto dipende dalla tua connessione. Migliora velocità e stabilità per vedere Verona-Sassuolo senza disconnessioni. Installando NordVPN sui tuoi dispositivi otterrai uno streaming senza buffering per contenuti sempre perfetti. Attivala ora al 63% di sconto con 3 mesi extra gratis.

Inoltre, grazie al Regolamento sulla portabilità transfrontaliera, potrai utilizzare il tuo abbonamento a DAZN con contenuti italiani tranquillamente, senza limitazioni e in modo del tutto legale nei seguenti Paesi, facenti parte dello SEE:

Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

Diverso se viaggi al di fuori dell’Unione Europea o non hai la portabilità transfrontaliera. In questo caso non avrai accesso allo sport che vedi di solito a casa tua, ma vedrai i programmi che sono normalmente disponibili nel Paese che stai visitando.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.