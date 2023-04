Serie A TIM: il calendario completo della ventinovesima giornata

Sei pronto per un mini weekend all’insegna del calcio? Allora preparati perché la ventinovesima giornata di Serie A TIM 2022/23 ha in serbo dei match davvero spettacolari. Primo fra tutti Lazio-Juventus all’Olimpico, ma anche Milan-Empoli a San Siro. Per vedere tutte le partite in esclusiva streaming abbonati a DAZN.

Grazie a questa piattaforma avrai accesso a tutti i match in diretta della Serie A TIM per la stagione 2022/23. A questi si aggiungono anche Serie BKT, Serie C, UEFA Europa League, UEFA Champions League, LaLiga, calcio internazionale, Eurosport 1, Eurosport 2, UFC, Matchroom e Golden Boy.

Serie A TIM: tutto il calendario della 29ª giornata

Continua il campionato di Serie A TIM 2022/23 con la ventinovesima giornata. Tantissime partite ti aspettano per una programmazione molto fitta che va da venerdì 7 a sabato 8 aprile 2023. Scopri tutto il calendario completo dei match in diretta su DAZN e Sky:

Salernitana-Inter venerdì 7 aprile ore 17:00 (DAZN)

venerdì 7 aprile ore 17:00 (DAZN) Lecce-Napoli venerdì 7 aprile ore 19:00 (DAZN)

venerdì 7 aprile ore 19:00 (DAZN) Milan-Empoli venerdì 7 aprile ore 21:00 (DAZN-SKY)

venerdì 7 aprile ore 21:00 (DAZN-SKY) Udinese-Monza sabato 8 aprile ore 12:30 (DAZN-SKY)

sabato 8 aprile ore 12:30 (DAZN-SKY) Fiorentina-Spezia sabato 8 aprile ore 14:30 (DAZN)

Atalanta-Bologna sabato 8 aprile ore 16:30 (DAZN-SKY)

sabato 8 aprile ore 16:30 (DAZN-SKY) Sampdoria-Cremonese sabato 8 aprile ore 16:30 (DAZN)

sabato 8 aprile ore 16:30 (DAZN) Verona-Sassuolo sabato 8 aprile ore 18:30 (DAZN)

sabato 8 aprile ore 18:30 (DAZN) Torino-Roma sabato 8 aprile ore 18:30 (DAZN)

sabato 8 aprile ore 18:30 (DAZN) Lazio-Juventus sabato 8 aprile ore 20:45 (DAZN)

Guarda le partite in co-esclusiva su Sky

Solo alcune partite di Serie A TIM 2022/23 verranno trasmesse in co-esclusiva su Sky. Perciò se hai già un abbonamento puoi guardarle tranquillamente con il tuo piano residenziale. Altrimenti, se sei interessato a Formula 1 e MotoGP, ma vuoi vedere anche qualche partita di calcio allora abbonati subito a Sky Sport. Avrai accesso anche a Tennis, Rugby, UEFA Champions League e Basket.

Tra l’altro, i programmi che ami viaggiano con te nei Paesi dell’Unione Europea. Con un abbonamento Sky residenziale in conformità con il Regolamento sulla Portabilità Transfrontaliera porti in Europa gli stessi programmi disponibili in Italia.

In base alla composizione del tuo abbonamento potrai accedere senza limitazioni geografiche all’app Sky Go dagli stessi dispositivi che usi solitamente e scegliere il programma che desideri guardare, senza alcun costo aggiuntivo nei seguenti Paesi:

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

Segui le partite di Serie A TIM anche dall’estero con DAZN

Anche con DAZN puoi vedere la Serie A TIM dall’estero. Infatti, grazie al Regolamento sulla portabilità transfrontaliera, potrai utilizzare il tuo abbonamento con contenuti italiani tranquillamente, senza limitazioni e in modo del tutto legale nei seguenti Paesi, facenti parte dello SEE:

Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

Diverso se viaggi al di fuori dell’Unione Europea o non hai la portabilità transfrontaliera. In questo caso non avrai accesso allo sport che vedi di solito a casa tua, ma vedrai i programmi che sono normalmente disponibili nel Paese che stai visitando.

