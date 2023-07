Ventilatore tascabile con ricarica USB e ADDIO CALDO con 15€

Il caldo ti sta uccidendo e non sai più come fare? Se apri la finestra entra l’afa e se accendi il condizionatore ti viene mal di gola? Non ti preoccupare ho trovato la soluzione ideale per te. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello questo ventilatore tascabile e ricaricabile a soli 15,39 euro.

Nonostante lo sconto non si è segnalato tieni presente che il prezzo medio si aggira sui 22 euro, dunque oggi potrai risparmiare almeno 5 euro sul totale. Ma la cosa più che più interessa e che puoi mettere le mani su questo piccolo gadget utilissimo che rinfrescherà le tue giornate troppo calde.

Ventilatore tascabile con 3 velocità e super batteria

Questo gadget è geniale si fa apprezzare sicuramente per il suo design compatto e leggero. Grazie alla possibilità di richiuderlo ha praticamente le dimensioni di un rossetto e quindi lo puoi infilare anche in una piccola borsa o addirittura in tasca.

Potrai impostarlo su 3 velocità in base alle tue esigenze e a quanto hai caldo. Le piccole pale sono morbide e quindi se dovessi accidentalmente toccarle non ti farai male. Ha un’ottima batteria da 3000 mAh che, in base alla velocità di utilizzo, può durare dalle 12 fino alle 20 ore con una singola ricarica. Un compagno che sicuramente farà comodo in queste giornate caldissime e non ne potrai più fare a meno.

Non aspettare che l’offerta scada o che le unità disponibili si esauriscono. Vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo ventilatore tascabile e ricaricabile a soli 15,39 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.