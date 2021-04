Il bellissimo ventilatore smart Xiaomi Mi Smart Standing Fan 1C è in super offerta su Amazon a 63,50€ appena con spedizioni super rapide e gratis. Il fresco che desideri, attivato direttamente da smartphone.

Xiaomi: ventilatore smart in super offerta su Amazon

Un prodotto bellissimo e di design, pronto a impreziosire qualsiasi arredamento tu abbia scelto per la tua casa. La cosa interessante è che è regolabile in altezza: sei tu a decidere qual è la posizione migliore per il tuo confort. Decidi se tenerlo sul tavolo o sul pavimento, non avrai alcun vincolo.

La sua costruzione a sette pale ti permetterà di ottenere un flusso d’aria spettacolare, pronto a darti refrigerio durante i mesi più caldi, ormai in arrivo. Coma anticipato, si tratta di un dispositivo smart: questo significa che potrai accenderlo, spegnerlo e cambiare la modalità di funzionamento direttamente attraverso l’applicazione per smartphone (disponibile per Android e iOS).

Per avere subito il ventilatore smart di Xiaomi in super offerta su Amazon a 63,50€ appena, tutto quello che devi fare è accaparrartelo prima che le scorte finiscano. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Amazon Prime.

