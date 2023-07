Ventilatore Electroline salva estate in sconto del 28% da Unieuro

La settimana appena iniziata potrebbe essere una delle più calde di tutta l’estate 2023. In alcune località si raggiungeranno perfino i 48 gradi, in tante altre l’afa sarà così estrema da rendere difficile anche la permanenza dentro casa.

È il momento ideale dunque di acquistare un ventilatore in grado di contrastare l’opprimente ondata di calore in arrivo nelle prossime ore. Uno dei migliori è l’Electroline VF45XC, potente ventilatore con 3 pale, in offerta a 49,99 euro sul sito di Unieuro, grazie allo sconto del 28% sul miglior prezzo degli ultimi 30 giorni (69,99 euro). In più non paghi nulla per le spese di spedizione.

Ventilatore Electroline in super offerta sul sito di Unieuro

Il ventilatore Electroline assolve al suo compito in maniera eccellente. Merito delle potenti tre pale di cui dispone, in grado di rinfrescare un intero ambiente di qualunque abitazione in tempi da record.

Scegli la velocità che desideri fra tre differenti opzioni, dalla n. 1 per un’azione più moderata alla n. 3 per le situazioni in cui il calore dentro casa è insopportabile. Anche lato consumi il modello VF45XC si pone ai vertici della categoria, dato che il valore non supera i 100W.

Pollice in alto infine per le dimensioni. Con i suoi 45 cm di diametro non è né troppo piccolo né troppo grande: una misura ideale per essere posizionato in ogni stanza e svolgere il suo lavoro alla perfezione.

Per la serie “caldo non ti temo”, approfitta dell’offerta di Unieuro sul ventilatore Electroline per risparmiare 20 euro sul miglior prezzo degli ultimi 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.