Vecchio citofono subito SMART con questa novità Amazon a 49€ (sconto 62%)

Ring Intercom è il nuovo particolarissimo dispositivo che ti permette di rendere smart il citofono che hai già in casa. Puoi controllarlo direttamente dallo smartphone, aprendo portoni e cancelli, e puoi permettere ad Amazon di controllare le consegne dei tuoi pacchi.

Un dispositivo facilissimo da installare in autonomia, dopo aver controllato la compatibilità. In promo lancio, risparmi il 62% e lo prendi a 49,99€ invece di 129,99€.

Con questo particolarissimo dispositivo, non servirà cambiare il citofono di casa che hai già, anche se in un palazzo. Se compatibile, basterà installare questo particolare accessorio lo renderà intelligente. Se qualcuno suona, ricevi una notifica in tempo reale direttamente all’interno dell’applicazione per smartphone. Se lo desideri, puoi anche aprire la porta d’ingresso. Inoltre, grazie all’audio bidirezionale, puoi interagire con chi ha citofonato: lo ascolti e invii messaggi vocali.

Grazie alla compatibilità con l’assistente vocale Alexa, puoi gestire tutte le funzioni anche usando la voce, sfruttando smart speaker e smart display.

Due esclusive funzioni, rendono questo particolare accessorio più utile che mai:

verifica automatica delle consegne Amazon: permetti agli autisti, per un periodo limitato, di aprire la porta e accedere;

Amazon: permetti agli autisti, per un periodo limitato, di aprire la porta e accedere; verifica automatica degli ospiti: puoi inviare ai tuoi amici una “chiave ospite”, che funzionerà a determinati orari di accedere a casa.

Infine, è facilissimo da installare: puoi farlo in totale autonomia con gli accessori forniti in dotazione e seguendo le istruzioni.

Un prodotto spettacolare, insomma, che adesso è anche in promo lancio su Amazon con uno sconto del 62%. Approfittane adesso e porta a casa il nuovo Ring Intercom a 49,99€ appena invece di 129,99€. Completa l’ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità limitatissima.

