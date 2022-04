Vecchia TV? Con 14€ diventa smart ed hai 3 mesi di Cinema GRATIS

La tua vecchia TV può diventare smart in un attimo e spendendo pochissimo, grazie alle ottime promozioni attualmente in corso su Amazon. Infatti, la chiavetta di NOW TV – compatibile con le più importanti piattaforme di contenuti in streaming e on demand – è in sconto del 50%.

Non solo hai la possibilità di portare a casa il dispositivo a 14,99€ invece di 29,99€, in omaggio ricevi anche 3 mesi di abbonamento al pacchetto Cinema oppure Intrattenimento. Addirittura, se lo desideri, allo stesso prezzo puoi avere il modello con in omaggio 2 mesi di Sport. Nessun vincolo di rinnovo dopo la scadenza, anzi: potrai usare questa speciale stick per usare le tue piattaforme di streaming audio e video preferite.

Un ottimo modo per rendere intelligente anche la televisione più vecchia, investendo pochissimo. Dovrai essere veloce però, perché la promozione è super limitata.

Da vecchia TV a smart monitor: bastano 14€ su Amazon

Sono in pochi a sapere che questa speciale chiavetta non solo è compatibile con qualsiasi schermo sia dotato di ingresso HDMI, ma offre anche pieno supporto a un sacco di piattaforme di streaming (come Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, Spotify, ecc). Non bisogna farsi ingannare dal nome del prodotto: sebbene si tratti di un dispositivo di Now, la sua compatibile ti permetterà di andare ben oltre.

In un attimo, la colleghi allo schermo e completi la configurazione utilizzando il telecomando in dotazione. A quel punto, puoi iniziare a divertirti. Non dimenticare di attivare il codice speciale, che ti permetterà di ricevere in omaggio 3 mesi di Cinema o Intrattenimento, oppure 2 mesi di Sport. Scegli il pacchetto che preferisci e porta tutto a casa a 14€ circa appena:

In questo modo, rendi subito smart la vecchia TV, risparmi il 50% su Amazon e ricevi un ghiotto omaggio. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.