Vecchia auto subito SUPER tecnologica? Amazon Echo Auto a 29€ (-50%)

Amazon Echo Auto non solo è difficilmente disponibile in vendita, è quasi mai in sconto. Si tratta di un dispositivo geniale, pensato per rendere smart – con tanto di supporto all’assistente vocale Alexa – praticamente qualsiasi vettura. Dalla più vecchia alla più recente, puoi rendere subito la macchina “super tecnologica”, come hai sempre desiderato.

Il bello è che adesso, questo concentrato di tecnologia lo prendi a in sconto del 50%: basta completare l’ordine al volo per approfittarne. Te l’accaparri a 29€ circa appena e le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Echo Auto in sconto su Amazon: è corsa all’auto smart

Perché si tratta di un prodotto imperdibile? Semplicissimo: lo installi in pochi minuti, scegliendo fra la connessione Bluetooth (quindi wireless, previo controllo della compatibilità) oppure a cavo (tramite banalissimo cavo AUX, quindi massima compatibilità). Contemporaneamente, basterà abbinare lo smartphone al dispositivo, così da concedergli l’accesso a Internet. A quel punto, potrai iniziare a godere di un sacco di tecnologia, disponibile a portata di voce.

Richiama l’attenzione dell’assistente vocale Alexa, per chiederle qualsiasi cosa: musica, podcast, informazioni, news, indicazioni stradali, gestione dei dispositivi della casa smart e non solo. Infatti, gli 8 microfoni integrati nel sistema, ti permetterà anche di ottenere un eccellente sistema di vivavoce. Parli al telefono mentendo le mani libere.

Insomma, se in macchina hai anche solo una vecchia autoradio – dotata di ingresso jack da 3,5 millimetri – questa è l’occasione di renderla smart, come ho fatto io con il mio bolide vecchio di 17 anni!

Non perdere l’eccellente occasione Amazon del momento: completa l’ordine al volo per accaparrarti Echo Auto a 29€ circa appena con spedizioni super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido: a questo prezzo durerà pochissimo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.