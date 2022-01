Vaccino e anticorpi: su Amazon il test rapido specifico (9€)

Ho fatto il vaccino contro il Covid 19: avrò sviluppato gli anticorpi? Molto più di una curiosità, si tratta di un’informazione essenziale. Fortunatamente, grazie alle moderne tecnologie, è possibile eseguire un test rapido specifico per conoscere la risposta, direttamente a casa. Nonostante l’elevata domanda, è tornato disponibile su Amazon e si può prendere a 9,90€ appena con spedizioni gratis.

Vaccino e anticorpi: test rapido di controllo su Amazon

Diverso dal classico sierologico, che potrebbe dare falsi negativi, il prodotto disponibile sulla piattaforma del colosso dell’e-commerce è pensato esclusivamente per ricercare gli anticorpi generati dal ciclo di vaccinazione. Di conseguenza, risulta più attendibile.

Più economico di una prova effettuata in laboratorio, si tratta di un prodotto super semplice da usare, direttamente in casa. Questo autotest arriva in kit con tutto quello che serve per il prelievo di una goccia di sangue, da depositare nell’apposito spazio, direttamente sulla piastra di prova. A quel punto, basta una manciata di minuti per conoscere il responso.

Niente file in laboratorio, per una verifica veloce è più che sufficiente. Naturalmente, non bisogna mai perdere di vista che si tratta di controlli casalinghi. Ad ogni modo, il test rapido specifico per il controllo degli anticorpi prodotti dopo il vaccino contro il Covid 19, è un valido supporto: basta seguire correttamente le (semplici) istruzioni per verificare il risultato in pochi minuti. Come anticipato, è tornato disponibile su Amazon ed è possibile prenderlo a 9,90€ per ogni confezione. Le spedizioni sono assolutamente gratuite.