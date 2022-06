Vacanze last minute: come difendersi dalle truffe online

Siamo in piena estate e ormai è tempo di ferie. Se molti italiani ancora non partiranno per le loro destinazioni rigeneranti, molti si stanno già guardando in giro per trovare l’offerta migliore. Da quando è scoppiata la pandemia da Covid-19 l’uso di internet è esploso e sempre più utenti optano per le cosiddette vacanze last minute.

Invece di prenotare per tempo, molti decidono di aspettare l’ultimo minuto per approfittare di prezzi decisamente scontati. Possono essere biglietti aerei andata e ritorno per destinazioni importanti e solitamente costose oppure veri e propri pacchetti all inclusive.

Purtroppo però, se le prenotazioni online sono aumentate in larga misura, preferendo le vacanze last minute, allo stesso modo si stanno diffondendo pericolose truffe online. Solitamente veicolate da promozioni email troppo convenienti per essere vere.

Sorge perciò una domanda spontanea: come possiamo difenderci dalle truffe delle vacanze last minute veicolate tramite email, SMS e messaggi in chat come ad esempio WhatsApp? Scopriamolo insieme in questo articolo dove vi spiegheremo le tecniche dei truffatori e una soluzione ad hoc per evitarle.

Vacanze last minute: sempre più utenti cadono nella trappola

Cresce sempre di più il numero di utenti che cadono nella trappola delle vacanze last minute. Non servono report o grafici a conferma di questo. Basta solo andare su TikTok un momento per trovare video di persone che raccontano la loro brutta esperienza che da un sogno incredibile si è trasformata in un incubo.

A volte molte truffe vengono veicolate da società che online promuovono prezzi vantaggiosi. Spesso il problema nasce dal costo del biglietto aereo. L’utente sottoscrive la promozione pensando che includa, come effettivamente è scritto, un volo per due.

In realtà, una volta all’aeroporto ecco la brutta sorpresa. Uno dei due deve rimanere a casa perché il biglietto è solo per una persona. Di queste storie sono pieni i social. Ma in questi giorni si stanno intensificando anche attacchi subdoli come il phishing e lo smishing.

Praticamente, si riceve una mail contenente una promozione molto interessante che fa parte della categoria vacanze last minute. Ovviamente, per approfittare di questo prezzo super conveniente si hanno a disposizione pochi minuti. L’urgenza è sempre un cattivo presagio.

Infatti, cliccando sul link indicato la povera vittima prenoterà qualcosa che in realtà non esiste. Luca Maiocchi, country manager di Proofpoint Italia, ha spiegato queste tecniche e quanto sono pericolose:

I cybercriminali cercano di sfruttare questo momento di intenso traffico email, impersonificando i brand più noti e familiari per ognuno di noi. È fondamentale che le aziende adottino tutte le contromisure tecnologiche perché questo non succeda, affinché i consumatori possano avere la certezza che il mittente di un messaggio sia quello che realmente appare, senza dover affrontare pericolose e stressanti procedure di ripristino da una compromissione.

Come difendersi da queste truffe online

Attualmente però sono ancora poche le società che hanno adottato sistemi atti a certificare l’origine ufficiale delle loro email promozionali. Quindi il nostro consiglio è quello di dotarsi di un sistema antivirus in grado di bloccare sul nascere siti Web fraudolenti.

Il migliore in assoluto è Norton 360 Standard che integra una potente protezione per tutti i tuoi dispositivi fissi e mobili. Grazie a Secure VPN la tua navigazione online sarà anonima e crittografata e Password Manager genera, memorizza e gestisce facilmente le tue credenziali di accesso. Tutto questo scontato al 60%!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.