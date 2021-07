Le vacanze in auto non saranno rovinate proprio dal tuo veicolo, tantomeno dalla batteria scarica con questo avvitatore portatile pieno di funzioni. La macchina riparte in un secondo e non solo: il gioiellino funziona anche come powerbank e come torcia.

La cosa più bella? Da Amazon lo prendi a 38€ circa adesso con spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Vacanze in auto al sicuro con questo avviatore

Rimanere a terra con la macchina è un cosa che capita a tutti e che si può risolvere in un attimo. Nella maggior parte dei casi è una stupidaggine. Il vero problema è trovare lo strumento per risolvere: devi armarti di cavetti, cercare un altro automobilista che ti possa aiutare con la sua macchina e poi far ripartire la tua.

Ecco, tutto questo in vacanza può diventare un serio problema. Non è facile intercettare altra gente, aspettando magari sotto al sole di trovare una soluzione. Bene, fai come ho fatto io già da tempo: la soluzione, mettila nel bagagliaio dell'auto. Come? Con questo avviatore d'emergenza, che casa ti arriva in kit con i morsetti da collegare alla batteria.

Si tratta, essenzialmente di un grosso powerbank, concepito ad hoc per permetterti di dare all'auto la giusta scossa per far ripartire la batteria. Tutto, senza cavi lunghissimi e – soprattutto – senza altre automobili.

Quando il dispositivo è scarico, lo ricarichi alla presa di corrente oppure direttamente alla porta dell'accendisigari (c'è l'adattatore apposito). La cosa bella è che non lo sfrutterai solo se l'auto è a terra: potrai usarlo anche per ricaricare smartphone e tablet in viaggio. Addirittura, all'occorrenza diventa una potente torcia.

Francamente, è perfetto da portare in vacanza, ma sarebbe fondamentale averlo nel cofano tutto l'anno (come faccio io). La cosa interessante è che solitamente questi sistemi costano ben oltre i 50€, adesso invece lo prendi da Amazon a 38€ circa con spedizioni rapide e gratis, ma solo se approfitterai al volo dello sconto del 30%. Che aspetti? Lo prendi ora, ti assicuri ferie tranquille e d'inverno sarà il tuo fedele compagno d'auto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

