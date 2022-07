Vacanze e Tecnologia: 5 gadget INDISPENSABILI da portare con sé

Agosto è alle porte e milioni di italiani sono pronti a partire per le ferie estive. C’è chi sceglie il mare e chi preferisce la montagna, ma una cosa è certa, noi appassionati di tecnologia non possiamo fare a meno di portarci dietro i nostri dispostiivi preferiti.

Oltre allo smartphone, ci sono tantissimi gadget tecnologici che possono tornarci utili durante le vacanze e in questo articolo vi segnaliamo alcuni prodotti perfetti da infilare in valigia. Anche in spiaggia, a bordo piscina o in montagna, avere con sé i giusti prodotti tecnologici è l’esigenza di molti vacanzieri.

5 gadget tech per le vacanze

I primi due dispositivi sono pensati per portare la propria musica preferita anche in vacanza, senza spendere molto ma senza rinunciare ad un’ottima qualità sonora.

Il rapporto qualità/prezzo di queste cuffie Soundcore Life P2 Mini è incredibile, con oltre 30 ore di autonomia con una sola carica e compatibilità con il bluetooth 5.2. Queste cuffie sono anche certificate IPX5, sigla che garantisce la restistenza delle cuffie agli schizzi d’acqua, il ché le rende perfette per l’utilizzo in spiaggia o a bordo piscina.

Anker Soundcore Life P2 Mini – 29,99€ | Link all’acquisto

Per ascoltare la musica in compagnia, consigliamo l’acquisto di uno speaker bluetooth del brand Ortizan. Oltre all’ottimo rapporto prezzo/potenza, questo modello è anche resistente ad acqua e polvere e la forma cilindrica consente di diffondere la muscia a 360 gradi.

Ortizan Cassa Bluetooth – 35,99€ | Link all’acquisto

L’acqua del mare o della piscina rappresentano un rischio per le nostre apparecchiature tecnologiche, smartphone incluso. Per i modelli non certificati per resistere ad acqua e polvere, consigliamo l’acquisto di questa coppia di custodie impermeabili e compatibili con la maggior parte dei modelli in commercio. Grazie al coupon del 5%, oggi sono in offerta su Amazon o poco più di 10 euro.

CACOE Custodia Impermeabili IPX8 – 12,99€ | Link all’acquisto

Continuiamo la lista di gadget per le vacanze con un gonfiatore elettrico super compatto, perfetto da portare in spiaggia per gonfiare materassini e accessori di ogni genere. In confezione sono incluse 3 bocchette di grandezza differente, per adattare la pompa a valvole di diverse dimensioni.

Pompa Elettrica TTBAODAN – 18,50€ | Link all’acquisto

Ultimo prodotto, ma non per importanza, è il TP-Link M7200. Si tratta di un piccolissimo modem 4G, la classica saponetta nella quale si installa una normale scheda SIM per avere il Wi-Fi ovunque. Questo dispositivo è perfetto per chi sceglie di andare all’estero per le vacanze estive. Con un modem router del genere baseterà dotarsi di una sola SIM locale con piano dati, per connettere tutti i dispositivi in contemporanea, come smartphone, tablet, PC e non solo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.