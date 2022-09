Usi iPhone? Cavo da 3 metri CERTIFICATO a 6€: occasione limitatissima

Un cavo da 3 metri per usare il tuo iPhone mentre è in carica. Ricarica iper rapida, ma anche trasferimento dati velocissimo: con un cavetto così lungo, nessun vincolo o restrizione. Il modello che ho scovato in sconto su Amazon è certificato MFi: questo significa che è ufficialmente riconosciuto come accessorio per dispositivi Apple ed è pertanto super sicuro da utilizzare sui tuoi device.

Adesso puoi prenderlo a meno di 6€ appena, investendo semplicemente nella confezione da due pezzi: completa l’ordine al volo per prenderla a 11,99€ con spedizioni super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Cavo certificato per iPhone da 3 metri: imperdibile

Scegliere un cavetto particolarmente lungo è l’ideale per utilizzare il tuo melafonino senza il tipico vincolo mentre è in carica: non dovrai stare appiccicato alla presa di corrente oppure assumere posizioni scomode per poter continuare a utilizzare il tuo smartphone.

Il modello in sconto che ho selezionato è di nuova generazione: da un lato c’è l’uscita Lightning mentre dall’altra quella di tipo USB C. In questo modo, puoi collegarlo al tuo caricabatterie super veloce e non solo. Infatti, questo cavo da 3 metri, certificato MFi per iPhone, puoi usarlo senza problemi anche per il trasferimento dati.

Non perdere la ghiotta occasione del momento e porta a casa la confezione da due pezzi a 11,99€ appena. Completa subito l’ordine per approfittarne e godi di spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione limitata, sii veloce.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.