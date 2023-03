Usi ancora WeTransfer? Scegli la crittografia end-to-end di NordLocker

WeTransfer, così come tutte le altre piattaforme di condivisione file online, sono un’ottima risorsa. Ma ha un difetto: una volta inviate fotografie, video, documenti tramite link o via e-mail, non hai più alcun controllo su chi può visualizzarli o scaricarli. A nessuno piace vedere la propria privacy violata. Esiste una soluzione? Sì, e ha un nome: NordLocker, un cloud storage che sfrutta crittografia end-to-end e che permette non solo di condividere file in piena sicurezza, ma anche di revocarne l’accesso in qualsiasi momento. Così hai sempre tutto sotto controllo.

Possiamo affermare che NordLocker è certamente una piattaforma efficiente dal punto di vista della sicurezza, ma anche dal lato economico vanta una convenienza senza pari. Grazie alla promozione in corso, infatti, potrai ottenere fino al 53% di sconto sottoscrivendo uno dei due piani disponibili, che offrono rispettivamente 500 GB e 2 TB di spazio di archiviazione cloud protetto e crittografato.

Come funziona la condivisione sicura di NordLocker

Tutti sappiamo come funziona la condivisione di file: un utente concede l’accesso, tramite servizi e piattaforme, di una parte dei propri file a qualcun altro. Questa condivisione, tuttavia, potrebbe mettere i dati a rischio violazioni, specialmente mentre si trova “in transito” verso il destinatario. Se non adeguatamente protetto, un file potrebbe finire danneggiato, rubato oppure esposto da malintenzionati.

È qui che entra in gioco la crittografia, un utile metodo per proteggere i file da tutti questi rischi. La condivisione di file crittografati è possibile tramite un canale end-to-end che garantisce protezione e sicurezza dalle minacce informatiche. Ma c’è di più, perché NordLocker non solo concede al destinatario la possibilità di aprire o modificare il file a piacimento, ma può anche revocare tale accesso o disabilitare la modifica in qualsiasi momento futuro.

Qual è il vantaggio principale della condivisione di file basata su cloud come NordLocker rispetto a quella tramite piattaforma come WeTransfer? Quando condividi attraverso un canale P2P oppure via e-mail, crei una nuova copia dei tuoi file. Una copia che non possiedi più. Al contrario, sfruttando i vantaggi del cloud, accedi a una gamma di opzioni sicure ed efficienti, mantenendo la proprietà dei tuoi dati. Per garantire il rispetto degli standard più elevati in termini di sicurezza e privacy, è importante affidarsi a un cloud sicuro che offra vera crittografia end-to-end e architettura a conoscenza zero. NordLocker li offre entrambi.

La crittografia end-to-end assicura che i tuoi dati siano sempre protetti nei momenti in cui potrebbero essere più vulnerabili alle minacce informatiche, ovvero durante il “transito”, l’invio. Con l’architettura a conoscenza zero, è quasi impossibile che la tua privacy venga compromessa. Solo tu, infatti, possiedi la chiave che sblocca l’accesso non crittografato ai tuoi dati. NordLocker è il cloud storage perfetto per chi è alla ricerca di certezze in più quando si parla di protezione dei propri file.

Approfitta della promozione e ottieni fino al 53% di sconto su entrambi i piani disponibili: quello da 500 GB, il cui prezzo in offerta è di 2,99 euro, e quello più “capiente” da ben 2 TB di spazio cloud a soli 6,99 euro al mese. Tutti i piani includono crittografia end-to-end, condivisione sicura dei file e supporto prioritario 24/7.

