Usare Babbel conviene di più: -50% per l'abbonamento a vita

Imparare una nuova lingua straniera può essere molto difficile se non si utilizzano gli strumenti giusti. Per tutti gli utenti che intendono velocizzare l’apprendimento di una nuova lingua o anche migliorare le proprie conoscenze c’è la possibilità di utilizzare Babbel.

Il servizio è un vero e proprio punto di riferimento per l’insegnamento digitale di una nuova lingua. Tramite Babbel, infatti, è possibile accedere a corsi creati da team di esperti con l’obiettivo di rendere più veloce e più efficace il percorso di apprendimento di una delle lingue supportare dalla piattaforma.

Per iniziare a utilizzare Babbel è sufficiente accedere al sito ufficiale, tramite il link qui di sotto, e creare un account, selezionando la lingua che si desidera studiare.

In questo momento, il piano Lifetime, che consente l’accesso a tutte le lingue della piattaforma, senza limiti di tempo e costi ricorrenti, è in sconto al prezzo di 299 euro invece di 599 euro, con uno sconto del 50%

Usare Babbel conviene: -50% per l’abbonamento a vita

Con Babbel è possibile accedere a lezioni e materiale didattico di vario tipo con l’obiettivo di velocizzare e migliorare l’apprendimento di una nuova lingua. L’accesso completo a tutto il materiale didattico disponibile su Babbel avviene tramite l’attivazione di un abbonamento.

Il piano Lifetime, in questo momento, è disponibile al prezzo scontato di 299,99 euro invece di 599,99 euro, con accesso a tutte le lingue disponibili su Babbel. Si tratta di un’occasione unica: con questo piano, infatti, non ci sono costi ricorrenti ed è possibile sfruttare un accesso “a vita” alla piattaforma.

Da notare che è possibile anche accedere a contenuti extra, come le video lezioni dal vivo con insegnanti certificati da Babbel. Anche in questo caso le promozioni non mancano e l’abbonamento annuale è proposto a metà prezzo.

Tutti i dettagli in merito sono disponibili di seguito.

