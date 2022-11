Usa il controller PS5 con la tua Nintendo Switch: genialata a prezzo bomba

Sono andato alla ricerca delle offerte più interessanti e curiose di questo Black Friday 2022 di Amazon e appena ho visto questo oggetto ho deciso di parlartene subito. Si chiama 8bitdo ed è un adattatore Bluetooth USB che è stato pensato per permetterti di usare il controller di PlayStation 5, Xbox e di altre console con la tua Nintendo Switch.

Proprio così: approfittando dello sconto per la giornata che ti permette di acquistarlo a soli 20,39 euro, puoi collegare questo accessorio alla dock station della tua Switch e utilizzare qualsiasi controller che desideri, inclusi quelli della concorrenza come PlayStation 5, Xbox Series S e Xbox Series X.

Con questa genialata usi qualsiasi controller con la tua Switch: ecco come funziona

Il funzionamento è molto semplice. 8BitDo arriva in forma di quella che sembrerebbe una normale pen drive USB che colleghi direttamente ad una delle relative porte presenti sulla dock station della console Nintendo Switch.

Una volta fatto questo, tieni premuto il pulsante che trovi sul dorso dell’oggetto in modo da avviare la modalità di accoppiamento. A questo punto, premi lo stesso pulsante sul controller che vuoi usare, come il DualSense di PlayStation 5, attendi qualche secondo e il gioco è fatto.

Come per magia, scoprirai che Nintendo Switch diventerà in grado di riconoscere il pad della console “avversaria”, ma potrai fare la stessa cosa con qualsiasi controller senza filo, inclusi quelli della famiglia Xbox o altri prodotti da terze parti.

Questa soluzione ti permetterà di giocare comodamente ai tuoi titoli Nintendo Switch preferiti, come The Legend of Zelda e Mario Kart 8 Deluxe, sfruttando un solo controller e senza doverne acquistare altri da dedicare esclusivamente ad ogni console che possiedi.

Il prezzo dell’accessorio in offerta Black Friday, come detto, è di appena 20,39 euro. Davvero niente per la comodità che guadagnerai.

