US Open: come guardare il grande tennis in streaming

Se ami il tennis sicuramente non ti starai perdendo il Grande Slam. Gli US Open 2022 stanno intrattenendo i fan dal 29 agosto 2022 e termineranno sabato 10 e domenica 11 settembre 2022, rispettivamente con la finale femminile e maschile.

Il calendario è davvero fitto di match che vengono trasmessi in contemporanea. Anche noi italiani abbiamo diversi campioni che si stanno sfidando sia nella categoria maschile che in quella femminile. Perciò ci aspettano grandi emozioni.

Ad ogni modo, se ancora non ti sei sintonizzato sugli US Open 2022, è arrivato il momento di farlo. Il tennis da sempre è uno sport emozionante e per nulla scontato. Non puoi mai sapere come finirà quella partita, perché il colpo di scena può essere sempre dietro l’angolo.

Vediamo quindi come assistere a ogni incontro in streaming live e on demand. Ma prima, per evitare fastidiosi caricamenti e blocchi durante la trasmissione, ti consigliamo di installare una buona VPN. Oltre a trasformare la tua connessione rendendola più veloce e stabile, permette anche di collegarti a qualsiasi piattaforma dall’estero se sei in viaggio.

US Open 2022 in streaming

Seguire gli US Open 2022 è un’ottima scelta. Il grande tennis passa anche da questo famoso torneo che si gioca negli Stati Uniti d’America. Solitamente è sempre ricco di sorprese e i fan lo attendono con ansia e desiderio.

Ma come si possono vedere tutte le gare in streaming live? Ricordiamo che gli US Open sono trasmessi con licenza, almeno per quest’anno su Discovery+ che include, infatti, tutti i canali di Eurosport dai quali va in onda il Grande Slam.

Oltre a Discovery+, che a prezzi non è niente male, c’è anche NOW TV, la piattaforma di streaming live e on demand gestita da Sky. Infine, è possibile assistere agli US Open anche da DAZN. Questa piattaforma di streaming sportivo detiene i diritti della Serie A TIM e di molti altri campionati di calcio insieme a tantissimi sport interessanti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.