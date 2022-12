Urbanista Los Angeles: cuffie wireless INFINITE, a energia solare

Ti piacerebbe avere delle cuffie wireless con una batteria che non devi praticamente mai ricaricare? Dici che non è possibile? Allora vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello le Urbanista Los Angeles a soli 159 euro, invece che 199 euro.

Con questa splendida offerta avrai un notevole risparmio è un prodotto di altissima qualità. Inoltre hai anche la possibilità di pagare a rate a tasso zero con Cofidis al check-out. Queste cuffie wireless sono bellissime, comode e soprattutto si ricaricano con l’energia del sole. Hanno un audio stupendo e una connessione veloce e senza latenza con tutti i tuoi dispositivi.

Urbanista Los Angeles: le cuffie wireless che non ricarichi mai

Grazie a una rivoluzionaria tecnologia che converte sia la luce reale che quella artificiale in energia, avrai praticamente una batteria infinita. Ma anche quando sei al buio gode di un’autonomia enorme di ben 80 ore di riproduzione audio. Oltre a questo Urbanista Los Angeles ha un design confortevole con padiglioni lisci e imbottiti che rimangono saldamente all’orecchio ma non stringono. La cerniera metallica pieghevole ammortizzata sulla testa e ti garantisce un’ottima stabilità e comodità.

Sono dotate della tecnologia di cancellazione del rumore ibrida che aiuta a isolare i rumori di fondo in modo intelligente. In questo modo sarai comunque consapevole di ciò che ti circonda, soprattutto quando viaggi, ma riuscirai ad ascoltare i tuoi contenuti audio in modo perfetto. Anche le chiamate saranno ottime. La connettività Bluetooth 5.0 che garantisce un’ottima associazione con i tuoi dispositivi senza nessuna latenza.

A un prezzo del genere bisogna davvero correre perché durerà poco. Se non vuoi rimanere con in mano un pugno di mosche vai subito su Amazon e acquista le tue cuffie wireless Urbanista Los Angeles a soli 159 euro, invece che 199 euro. Grazie ai servizi Prime la consegna è veloce e gratuita su tutto il territorio nazionale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.