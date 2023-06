Urbanista Austin: auricolari wireless a PREZZO ASSURDO, 19€ Amazon

Hai deciso di acquistare delle cuffiette wireless ma non vuoi spendere troppi soldi? Allora ti segnalo questa offerta che sicuramente non ti deluderà. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello gli auricolari Bluetooth Urbanista Austin a soli 19,90 euro, invece che 39 euro.

Dunque oggi, e ancora per poco tempo, puoi avvalerti di uno sconto folle del 49% e risparmiare quasi 20 euro sul totale. Cosa più importante, ti porti a casa queste cuffiette Bluetooth che garantiscono il massimo del comfort e un audio spettacolare. Sono perfette sia per ascoltare musica che per fare chiamate e guardare film.

Urbanista Austin: autonomia enorme e resistenti all’acqua

Sicuramente tra le diverse caratteristiche interessanti delle cuffiette Urbanista Austin troviamo una mega batteria in grado di regalare bene 5 ore di ascolto con una singola ricarica. E la custodia garantisce altre 3 ricariche extra per un totale di 20 ore di riproduzione. E poi sono resistenti all’acqua con certificazione IPX4 quindi le puoi usare anche mentre fai attività sportive.

Sono molto leggere ed ergonomiche, rimangono stabili alle orecchie e non danno assolutamente fastidio. Grazie alla tecnologia Bluetooth 5.3 offrono una connessione veloce e senza latenza con ogni tuo dispositivo. Appena le tiri fuori dalla custodia si associano istantaneamente. Sono dotati di un ottimo audio e, grazie al microfono incorporato, riescono a percepire la tua voce e restituirla in modo limpido a chi ti ascolta.

Non perdere tempo perché un’offerta così allettante non potrà durare ancora molto. Quindi vai subito su Amazon e acquista i tuoi auricolari Bluetooth Urbanista Austin a soli 19,90 euro, invece che 39 euro. Se completi l’ordine adesso li riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.