Up Here è in arrivo: scopri come vedere la stagione 1 gratis per 2 mesi

Up Here è una serie TV divertente e romantica, prodotta e girata in USA. I suoi 8 episodi promettono una comedy davvero esilarante. Il suo debutto avverrà su Hulu mentre in Italia su Disney+. Possiamo ritenerci fortunati perché, grazie a questa piattaforma di streaming live e on demand, possiamo gustarci tantissimi contenuti esclusivi altrimenti impossibili da vedere.

Up Here: la prima stagione presto su Disney+

Manca solo un giorno alla fatidica data in cui potrai vedere la prima stagione di Up Here in esclusiva su Disney . Il cast è eccezionale. Diretti da Thomas Kail troviamo Mae Whitman, Carlos Valdes, Katie Finneran e John Hodgman, Scott Porter, Sophia Hammons, Emilia Suárez, Andrea Burns. Ecco la sinossi ufficiale della serie TV:

New York City nel 1999, Lindsay e Miguel si innamorano e scoprono che l’unico ostacolo più grande per trovare la felicità insieme potrebbero essere proprio loro stessi e i ricordi, le ossessioni, le paure e le fantasie che vivono nelle loro teste.

Mentre sei all’estero, puoi guardare in streaming i contenuti Disney+ disponibili nel Paese o nella zona geografica in cui si trovano. Per assicurarti di poter guardare i tuoi film e show preferiti quando sei in viaggio ti consigliamo di scaricarli sul tuo dispositivo. Se vivi nell’Unione Europea puoi accedere alla versione disponibile nel tuo Paese di residenza mentre viaggi all’interno degli stati membri dell’UE, in Norvegia, Liechtenstein e Islanda.

Molti dei contenuti sono disponibili ovunque, ma potrebbero esserci piccole differenze a seconda del Paese o della zona geografica da cui accedi alla piattaforma. Pertanto, alcuni titoli potrebbero non essere disponibili allo streaming.

