Questo smartwatch, complice lo sconto del 50%, è pronto a farti ricredere sui wearable economici. Su quelli che tendi ad evitare, per non incappare in delusioni. Oggi ti racconto di come puoi essere felice spendendo appena 19,99€ su Amazon e aggiungo anche che le spedizioni sono rapide e gratis.

Smartwatch super completo, prezzo super piccolo

Lo so bene, ti è capitato di avere a che fare con smartwatch economici ed hai avuto la sensazione che i pezzi fossero tenuti insieme con la colla stick. Certo che lo capisco, mi occupo di elettronica di consumo da molti anni, abbastanza per aver visto un po' di tutto: dall'Apple Watch al wearable che devi rianimare ogni volta, non accendere.

Per fortuna, negli anni la tecnologia ha fatto passi in avanti enormi e siamo arrivati a un punto eccezionale. Quel punto in cui, se sai scegliere, spendi poco e porti a casa ottimi prodotti, magari realizzati da brand noti solo ai più informati. Esattamente come Vigorun, che non solo offre un ottimo smartwatch intorno ai 40€, ma ora lo sconta anche del 50% per darti la possibilità di conoscerlo.

Il trucco sta proprio qui: invece di fare tanta pubblicità, si scontano i prodotti e si punta sul passaparola. Qual è il vantaggio principale? Esatto, ottimi dispositivi a prezzi imbarazzanti.

Questo gioiellino da 19€ è un assistente da polso completo. Infatti, dispone di uno schermo squadrato da 1,3″ totalmente touch screen e di un processore ad alte performance: il mix perfetto, se ci aggiungi un software ben curato.

Conta su di lui per gestire dal polso tutte le notifiche ricevute sullo smartphone al quale lo avrai collegato in Bluetooth, lascialo al polso mentre ti alleni per tenere traccia delle tue performance e – ultimo, ma non per importanza – sfrutta gli strumenti dedicati a salute e benessere.

Il preciso sensore per il battito cardiaco misurerà costantemente la tua frequenza mentre, indossandolo mentre dormi, potrai tenere sotto controllo anche la qualità del riposo notturno. Tutto questo, contando su una batteria che ti garantisce fino a 10 giorni di autonomia.

Tanta sostanza a un prezzo imbarazzante, lo so. Ecco perché dovresti farlo ora. Dovresti approfittare di questo sconto del 50%: porti a casa il tuo smartwatch a 19,99€ e poi – sono sicura – il passaparola sulla bontà di questo prodotto la farai anche tu! Essendo spedito da Amazon, se sei cliente Prime godi anche di spedizioni rapide e gratis. Vuoi conoscere queste chicche in anticipo? Le trovi tutte sul canale Telegram ufficiale di Telefoninio.net!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

