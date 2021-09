Uno smartband SPETTACOLARE a prezzo ridicolo: solo 11€

Non uno smartband come gli altri. Questo dispositivo ha un design che si differenzia ed è super ricco di funzioni. Feature che puoi sfruttare direttamente dal polso, grazie all'ampio pannello a colori e al pusalte per la gestione rapida. La cosa più interessante è che ora lo porti a casa a 11€ circa con spedizioni gratis da Amazon. Scegli il colore che più ti piace, metti il prodotto nel carrello e – prima di pagare – applica il codice sconto “OKO79CGK”. Sii rapido però: pochi coupon attivabili.

Interessante smartband in gran sconto su Amazon

Un dispositivo perfetto per l'utilizzo di tutti i giorni, non unicamente per lo sport. Anche se, la vocazione da activity tracker c'è ovviamente tutta: controlli calorie, distanza e passi, con un solo tocco e in tempo reale.

Non limitarti a questo però, anzi. Usalo per leggere dal polso le notifiche ricevute sullo smartphone al quale lo avrai connesso in Bluetooth, incluse le chiamate in arrivo. Ovviamente, spazio anche alla salute: affidati a lui per controllare il battito cardiaco e non solo. Non preoccuparti nemmeno dell'autonomia energetica, puoi fare affidamento una settimana di durata della batteria, prima di dover ricorrere alla ricarica.

Insomma, di certo non è uno smartband top di gamma, ma questo gioiellino vale molto più degli 11€ circa che serve investire per portarlo a casa. Completa rapidamente l'ordine da Amazon per approfittarne: scegli il colore che ami, metti il prodotto nel carrello e – prima di pagare – applica il codice “OKO79CGK”. Le spedizioni sono assolutamente gratis.