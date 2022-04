Unieuro Specials TV: sconti fino al 60% su tantissime Smart TV

Unieuro ha dato il via alla promozione Specials TV. Si tratta di un'iniziativa fantastica che ti permette di acquistare una nuova Smart TV fino al 60% di sconto. La promozione è valida fino al 4 aprile 2022, sempre salvo esaurimento scorte. Sono tantissime le TV in offerta a prezzi decisamente interessanti.

Come questa fantastica Sony BRAVIA 65″ tua a soli 737,56 euro, invece di 1199 euro. Schermo ultra HD LED, 4K Ultra e Google TV integrato. Si tratta di una Smart TV davvero incredibile. Colori eccezionali e immagini iperrealistiche. Ti stupirai di come, guardando un film o qualsiasi altro contenuto, sembrerà di essere dentro la scena.

Insomma, con questi sconti è difficile non trovare la Smart TV giusta che al caso tuo. Tantissime ti aspettano in un ricco catalogo pronto a sorprenderti. Approfitta di questo ricco weekend e aggiudicati un televisore di ultima generazione. Fatti un regalo speciale e goditi il miglior intrattenimento di sempre grazie agli sconti di Unieuro.

Unieuro Specials TV: dove trovi la Smart TV per te

Con Specials TV, Unieuro ha scaldato il weekend. Un fine settimana davvero esplosivo ci aspetta con tantissime offerte super convenienti sulle migliori Smart TV di sempre. Sconti fino al 60% per farci aumentare l'adrenalina e per aiutare chiunque deve cambiare il suo vecchio televisore per acquistarne uno completo di tutto.

Come questa incredibile Samsung TV Crystal UHD 4K 75″ tua a soli 737,56 euro, invece di 1399 euro. Un affare schiacciante che non lascia spazio a dubbi. Questa Smart TV ha uno schermo quasi senza cornice che permette un'immersione davvero un'unica. Così realistica da mozzare il fiato.

In ogni scena potrai godere dei migliori dettagli, super realistici. Inoltre, grazie al suo sistema audio integrato ascolterai qualsiasi contenuto al meglio. Infatti Samsung TV Crystal UHD 4K 75″ ha una tecnologia che regola il suono in base a ciò che stai guardando. Inoltre, grazie a Google TV integrato potrai collegarti alle tue piattaforme streaming preferite gestendo tutto tramite un unico dispositivo.