Unieuro a tutto Xiaomi: ecco le migliori occasioni a prezzi irripetibili

Inarrestabile Unieuro che, nonostante prosegue con enorme successo il vero Fuori Tutto, ha deciso di sorprendere tutti con lo Speciale Xiaomi. Tantissimi prodotti a marchio super scontati. In questo articolo vedremo le migliori occasioni a prezzi irripetibili come lo Xiaomi Redmi Note 10 Pro a soli 279,90 euro, invece di 329,90 euro. Si tratta di uno dei migliori best buy di sempre. Fotocamera da 108MP, display con refresh rate da 120Hz e ricarica rapida a 33W. Cosa chiedere di più? Ma le offerte non sono finite.

Le migliori offerte Xiaomi in super sconto su Unieuro

Non solo smartphone, le offerte contenute nello Speciale Xiaomi di Unieuro hanno tantissimi altri prodotti tra cui, da abbinare al proprio device, ci sono anche i fantastici Xiaomi Redmi Buds 3 tuoi a soli 59,99 euro, invece di 69,99 euro. Questi auricolari in così poco spazio conservano la migliore tecnologia di sempre.

Cancellazione intelligente del rumore da 35 dB, connettività a due dispositivi, ricarica wireless e durata della batteria di 28 ore sono solo alcuni dei punti forza di questi auricolari. Basterà indossarli e loro si collegheranno automaticamente al tuo device. Infine, grazie alla modalità Doppia Trasparenza potrai ascoltare i suoni ambientali senza doverli togliere.

Digitale terrestre non ti temo

Grazie allo Speciale di Unieuro trovi anche i migliori prodotti per affrontare lo switch off al nuovo digitale terrestre senza problemi. Cogli al volo l'occasione e metti nel carrello l'eccezionale Xiaomi TV P1E 43″ tua a soli 349,90 euro, invece di 399,90 euro. Compatibile al nuovo DVB T2 non solo potrai vedere tutti i tuoi programmi preferiti, ma godrai anche delle immagini grazie alla risoluzione 4K UHD.

Se invece vuoi trasformare il tuo vecchio televisore in una tecnologica smart TV senza spendere una fortuna, devi acquistare l'utilissimo Xiaomi Mi Box S a soli 49,99 euro, invece di 69,99 euro. Avrai così accesso a tantissimi contenuti e lo farai comodamente grazie al supporto a Google Assistant. Un'occasione unica da prendere al volo per avere a portata di mano tutte le tue app indispensabili come Netflix, Disney+, Amazon Prime Video e altro.