Unieuro Speciale Apple: 3 prodotti da non perdere assolutamente

Unieuro ha da poco inaugurato il suo nuovo volantino dedicato alla “Mela Morsicata” con Speciale Apple. Tutti gli appassionati di questo brand potranno trovare tantissime offerte interessanti in Speciale Apple. Vediamo ora 3 prodotti da non perdere assolutamente e che devi acquistare prima che terminino in sold out.

Iniziamo subito con questi Apple AirPods 3 a soli 189 euro, anziché 209 euro. Un prezzo decisamente di favore che non lascia spazio a dubbi: bisogna acquistare. Stiamo parlando di auricolari premium con tecnologia Audio Spaziale in grado di rendere immersivo ogni ascolto. Pagali anche in 3 rate a tasso zero da 63 euro l’una. Hai la consegna gratuita.

Unieuro Speciale Apple: gli sconti si sprecano

Con Unieuro Speciale Apple gli sconti non finiscono mai sui migliori prodotti di tecnologia. Corri veloce e scegli l’offerta migliore per aggiudicarti ciò che desideravi risparmiando. Sbrigati però perché tantissimi articoli stanno già andando a ruba e potrebbero terminare da un momento all’altro.

La seconda offerta che ti segnaliamo è questo Apple Watch SE 44mm a soli 299 euro, anziché 349 euro. Mettilo al polso e scopri quanto è bello sapere di avere un compagno di giornata sempre pronto a controllare il tuo stato di salute, la frequenza cardiaca, la qualità del tuo riposo. Paga in 3 rate a tasso zero da 99 euro l’una. Anche in questo caso hai la consegna gratuita.

Terminiamo con un must della telefonia, l’ottimo iPhone 13 a soli 799 euro, anziché 939 euro. Chip A15 Bionic, display Super Retina XDR, batteria a lunga durata e tanta tecnologia nelle fotocamere. Insomma, un vero e proprio top di gamma da cogliere al volo. Paga in 3 rate a tasso zero da 266 euro l’una. Potrai riceverlo direttamente a casa tua con consegna gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.