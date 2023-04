Unieuro Passa a Mac: fino a 250€ di RIMBORSO con un nuovo Mac

Se devi cambiare computer e stai pensando di sceglierne uno di Casa Cupertino questo è il momento giusto. Infatti, grazie a Unieuro Passa a Mac, acquistando un nuovo Mac, ricevi fino a 250 euro di rimborso sul tuo usato. Come puoi ottenere il tuo rimborso?

Acquista il tuo nuovo Mac tra i modelli in promozione. Registra il tuo acquisto entro 15 giorni sul sito unieuro-promozioni.it. Scegli una data per il ritiro a domicilio del tuo dispositivo usato dopo aver ricevuto l’email di conferma. Ricevi un bonifico pari al valore del rimborso entro 30 giorni dalla convalida della richiesta.

Unieuro Passa a Mac: un’occasione d’oro da cogliere al volo

Con Unieuro Passa a Mac hai tantissime opportunità di risparmio per cambiare il tuo computer scegliendo un ottimo Mac tra i modelli in promozione. Ce n’è per tutti i gusti e di tutti i tipi. Hai solo l’imbarazzo della scelta, ma il risparmio è assicurato.

Come questo Apple MacBook Air 13 M1 tuo a soli 899 euro, anziché 1229 euro. Dotato di 256GB di SSD e 8GB di RAM, questo laptop è tra i più silenziosi in commercio. Grazie al chip M1 di Apple è veloce e stabile come mai prima. Grazie al tuo dispositivo usato puoi ricevere un rimborso di 250 euro e così pagarlo effettivamente solo 649 euro, con un risparmio di 580 euro.

Tra l’altro con Unieuro puoi anche decidere di pagare selezionando PayPal o Klarna che danno diritto a un finanziamento in 3 rate tasso zero da soli 299,66 euro al mese. Grazie a Klarna puoi anche decidere di pagare l’intero importo a 30 giorni dalla data di acquisto. Hai anche la consegna gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.