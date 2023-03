Unieuro Fioriscono gli Sconti: è arrivata la primavera del risparmio

[0]=VD-23CB|Volantino Digitale|Fioriscono gli sconti|17-03-2023_30-03-2023″ subject=”elettronica” program=”unieuro” page-type=”” type=”text” platform=”” tracking_id=”” ]Scopri tutte le offerte contenute sul nuovo volantino Fioriscono gli Sconti di Unieuro. Centinaia di prodotti tech ti stanno aspettando a prezzi sorprendenti. Occasioni pazzesche con sconti anche del 60% per risparmiare con l’arrivo della primavera senza rinunciare al meglio della tecnologia disponibile oggi sul mercato.

Come questi OPPO Enco Buds 2 a soli 19 euro, invece di 49,99 euro. Si tratta di un risparmio pari a più della metà dal prezzo di listino. Approfittane subito per assicurarti questi auricolari potenti e comodi da indossare per un audio sempre nitido con bassi profondi e alti cristallini. E con la Gaming Mode sarai immerso nel tuo gioco preferito.

Unieuro Fioriscono gli Sconti: il nuovo volantino è una bomba

Scegli l'offerta che fa per te sul volantino Fioriscono gli Sconti di Unieuro. Oltre 100 articoli super scontati ti aspettano per rifarti il guardaroba tecnologico in vista della primavera. Sono davvero tantissime le promozioni speciali per intrattenimento, telefonia, computer e altro.

Come questo Apple iPad 9 a soli 329 euro, invece di 439 euro. Ben 110 euro di risparmio su questo acquisto che ti assicura un tablet performante di Casa Cupertino con tutte le caratteristiche per lavoro, scuola e divertimento sopra la media. Grazie al processore A13 Bionic potrai fare veramente di tutto senza rallentamenti.

Grazie a Unieuro puoi acquistare questi due prodotti non solo in promozione, ma anche a rate tasso zero con PayPal o Klarna. Infatti, superando i 30 euro di ordine potrai dividere l’acquisto in 3 rate senza interessi. Addirittura Klarna ti permette anche di pagare in un’unica soluzione a 30 giorni dall’acquisto. Inoltre, la consegna a domicilio è gratuita così come il ritiro in negozio al pronto.

