Unieuro Cambia il tuo PC: rimborsi fino a 300€

“Cambia il tuo PC” è la nuova iniziativa di Unieuro che ti permette di acquistare un nuovo computer fisso o portatile a un prezzo super conveniente ricevendo anche un rimborso fino a 300 euro. Acquistane uno di qualsiasi brand, a partire da 299 euro, e segui questi semplici passaggi:

acquista un computer, fisso o portatile, tra quelli compatibili alla promozione;

l’importo dell’articolo deve partire da almeno 299 euro;

registra il tuo acquisto entro 15 giorni sul sito unieuro-promozioni.it;

attendi l’email di conferma;

scegli tu la data utile per organizzare il ritiro del tuo dispositivo usato;

ricevi un bonifico pari al valore del rimborso entro 30 giorni dalla convalida della richiesta.

Precisiamo che il notebook o desktop di qualsiasi marca e modello deve essere funzionante, integro e non più vecchio di 5 anni. A seconda del prodotto in offerta che scegli di acquistare potrai ricevere da un minimo di 200 euro a un massimo di 300 euro di rimborso.

Unieuro Cambia il tuo PC: fino a 300€ di rimborso oltre alla promo in corso

Ovviamente “Cambia il tuo PC” di Unieuro è compatibile alle promozioni già in corso su tutti i computer fissi o portatili. [0]=VD-23DA|Volantino Digitale|Volantino Trade IN|14-04-2023_27-04-2023&dFR[categoryNames_it.lvl3][0]=2 in 1 - Convertibili&dFR[categoryNames_it.lvl3][1]=All-in-one&dFR[categoryNames_it.lvl3][2]=MacBook&dFR[categoryNames_it.lvl3][3]=PC desktop&dFR[categoryNames_it.lvl3][4]=PC Desktop” subject=”elettronica” program=”unieuro” page-type=”” type=”text” platform=”” tracking_id=”” ]Scegline uno tra quelli che aderiscono all’iniziativa e scopri quanto vale il tuo vecchio modello che desideri cambiare. Potrai risparmiare, oltre allo sconto già applicato, da un minimo di 200 euro a un massimo di 300 euro.

Come ad esempio questo incredibile Victus by HP a soli 999 euro, invece di 1449 euro. Con 16GB di RAM e AMD Ryzen 5 hai tutta la potenza che ti serve per fare ciò che vuoi. La consegna è gratuita e puoi anche pagarlo in 3 comode rate a tasso zero da 333 euro l’una con PayPal o Klarna.

Oltre a risparmiare grazie allo sconto del 31%, questo acquisto ti dà diritto a un rimborso di 300 euro consegnando il tuo usato. Perciò risparmierai esattamente 750 euro! Davvero niente male. Tutto questo grazie a Unieuro Cambia il tuo PC.

