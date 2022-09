Ungheria-Italia: come vederla in streaming dall'estero

Continuano le partite della UEFA Nations League che ci stanno regalando forti emozioni per compensare l’eliminazione della Nazionale Azzurra di calcio dai prossimi mondiali. Perciò tutti sintonizzati stasera alle ore 20:45 su Rai 1 per vedere Ungheria-Italia.

Il match è un’esclusiva Rai perciò, per chi volesse vederlo in live streaming, dovrà collegarsi con Rai Play. Tuttavia, se ti trovi all’estero, secondo le limitazioni geografiche in vigore per questa, ma anche per altre piattaforme, non riuscirai a collegarti all’app dedicata.

Nondimeno, esiste una soluzione molto pratica e semplice da attuare. Grazie a NordVPN potrai aggirare questa, ma anche altre limitazioni legate alla tua posizione geografica. Sbrigati e approfitta della nuova offerta che ti regala 3 mesi gratis e il 65% di sconto sull’abbonamento.

Installandola sul dispositivo dal quale vuoi assistere a Ungheria-Italia, dovrai aprire l’applicazione dedicata e attivare il servizio di questo provider. Una volta che hai messo in funzione la VPN devi selezionare uno dei suoi server posizionati in Italia. Successivamente potrai accedere a Rai Play come si ti trovassi nello Stivale.

Ungheria-Italia: non perdere la partita se ti trovi all’estero

Questa sera, ore 20:45, tutti sintonizzati su Rai 1 per assistere alla partita Ungheria-Italia della UEFA Nations League. Un appuntamento importante che si giocherà alla Pukas Arena di Budapest. Rispetto all’Ungheria, che potrebbe anche accontentarsi di un pareggio, l’Italia ha bisogno di uscirne vincitrice. Roberto Mancini, durante una conferenza stampa di ieri, ha dichiarato:

Andare di nuovo in finale, come nell’ultima edizione, servirebbe soprattutto a far fare ulteriore esperienza internazionale ai giovani. E questo è un aspetto importantissimo.

Se ti trovi all’estero per vacanza o viaggio di lavoro non disperare. Potrai vedere tutta la partita da qualsiasi posto grazie a NordVPN. Questo provider è la soluzione giusta per superare qualsiasi censura e limitazione della rete.

Goditi Ungheria-Italia senza preoccupazioni collegandoti a un server italiano tra quelli disponibili. In questo modo l’app Rai Play vedrà il tuo collegamento come fosse dall’Italia. Inoltre, grazie ai suoi server ottimizzati avrai anche una connessione stabile, sicura e veloce.

