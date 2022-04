Una videocamera 4 in 1 UNICA: la prendi a 24€, sconto assurdo del 60%

Questo videocamera 4 in 1 è un vero e proprio spettacolo. Un prodotto perfetto per la sicurezza domestica, dotato di un sacco di funzioni e – soprattutto – super versatile. Puoi installarla in diversi modi, con massima libertà.

Non perdere l’occasione di risparmiare il 60% su Amazon e portarla a casa a 24€ circa appena invece di 59,99€. Spunta il coupon in pagina e completa l’ordine per accaparrartela in promozione. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Videocamera 4 in 1 in gran sconto su Amazon

Bella e particolare esteticamente, si tratta di un dispositivo pensato per permetterti di tenere al sicuro la casa anche quando non ci sei. Infatti, basta collegarla a Internet – tramite la rete WiFi – e potrai sempre guardare dallo smartphone cosa accade.

Come anticipato, si tratta di un prodotto 4 in 1. Infatti, fra le sue caratteristiche, vanta:

audio bidirezionale: puoi ascoltare quello che accade dove c’è la camera e – allo stesso tempo – interagire inviando messaggi vocali, che la stessa riprodurrà; visione notturna: grazie alla tecnologia infrarossi, non importa se non c’è sufficiente illuminazione, puoi vedere nitidamente cosa accade; rilevamento dei movimenti: questo gioiellino è in grado di rilevare i movimenti che avvengono davanti al sensore e ti invia una notifica sullo smartphone quando accade; in questo modo, resti sempre aggiornato su cosa succede; doppia possibilità per conservare i video: puoi scegliere fra il cloud (stipulando un abbonamento a parte) oppure hai la possibilità di inserire un microSD per custodire le clip.

Insomma, questa videocamera 4 in 1 è un vero e proprio spettacolo. Oltre ad essere super completa, puoi piazzarla ovunque: tanto al muro, quanto su un mobile, grazie al pratico stand in dotazione. Risparmia adesso il 60% e portala a casa a 24€ circa appena invece di 59,99€. Spunta il coupon in pagina e completa l’ordine per approfittarne, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Disponibilità super limitata.