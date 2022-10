Una TV e tante periferiche? Con questa GENIALATA 5 in 1 risolvi subito

É un problema comune a chiunque, ormai. Fra console, media player e decoder di vario genere, lo spazio dietro la TV non basta mai. Soprattutto adesso, con l’arrivo del nuovo digitale terrestre, il rischio di dover fare spazio e rinunciare a qualche periferica è concreto. Per fortuna, esistono accessori utilissimi come questo che ho scovato in sconto su Amazon. Grazie a lui, a un solo ingresso HDMI potrai collegare fino a 5 prodotti contemporaneamente: tantissimo.

Tramite pratico telecomando, porti passare da una periferica all’altra senza alcun problema. Piccolo e utilissimo, adesso questo prezioso gadget è anche in sconto su Amazon. Per approfittarne, spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo. Lo prendi a 19€ circa appena e le spedizioni sono super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Non ti servono 5 ingressi? Il modello compatto, con due ingressi, puoi prenderlo a 8,95€, sempre da Amazon.

Collega tutte le periferiche desideri alla TV con questo accessorio

Uno switch 5 in 1, incredibilmente semplice d usare. Colleghi a una porta HDMI del televisore il dispositivo, lo alimenti tramite cavo USB e sei pronto a utilizzarlo. A lui, puoi collegare fino a 5 periferiche come console, decoder DVB T2, console da gioco, media player, computer, tablet e non solo.

Tramite il telecomando dell’accessorio, selezioni – premendo i tasti da 1 a 5 – quale periferica vuoi utilizzare di volta in volta. In questo modo, potrai definitivamente smettere di dover attaccare a staccare cavetti da dietro la TV, rischiando di rovinare le porte.

Compatibile praticamente con qualsiasi periferica, questo accessorio support anche il 4K. Quindi, uno dei migliori switch HDMI in commercio, per una serie di motivi:

supporto al 4K ;

; 5 ingressi HDMI per le periferiche;

HDMI per le periferiche; telecomando in dotazione;

in dotazione; passaggio rapido da una periferica all’altra;

dimensioni compatte.

Non perdere l’occasione di risparmiare sull’acquisto su Amazon, spunta il coupon in pagina e completa l’ordine adesso per averlo a 19€ circa appena. Le spedizioni sono super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, a questo prezzo durerà pochissimo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.