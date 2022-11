Una telecamera WIFi che gira a 360°: soltanto 22€ per la tua sicurezza

Metti casa al sicuro con un solo acquisto e persino economico. Non hai bisogno di otto dispositivi diversi quando hai a disposizione IMOU con questa telecamera che è magica.

La colleghi al WiFi di casa e ti offre tutte le funzioni più importanti e necessarie. In più ruota su sé stessa di 360° per non perdere neanche un dettaglio. Con il Black Friday 2022 su Amazon costa appena 22€ quindi non la perdere d’occhio. Acquistala ora.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Telecamera WiFi a 360°: non è uno scherzo ma una forza della natura

Quando ti dico spesa minima e resa massima io intendo proprio questo. La telecamera IMOU in promozione su Amazon è un vero portento perché ti basta posizionarla in un posto strategico per tenere sotto controllo tutta la tua abitazione. Pensa all’entrata o in corridoio quanto può essere utile.

Non scendi a compromessi visto che è di prima qualità. Oltre a roteare su sé stessa, ha una lente Full HD a 1080 pixel che riprende ogni dettaglio senza il minimo sforzo. La notte? Nessun problema, grazie alla visione notturna non hai dubbi su ciò che accade in casa.

Non può mancare la rilevazione del movimento grazie a cui vieni avvisato se qualcuno si intrufola senza permesso così come l’audio bidirezionale per poter comunicare a distanza.

Come la gestisci? Sia con l’applicazione sul tuo smartphone che con la voce grazie alla compatibilità con Amazon Alexa e Google Assistant.

Non aspettare un secondo in più e porta a casa la tua telecamera WiFi di sicurezza IMOU. In promozione su Amazon la paghi appena 22€ grazie al Black Friday. Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia.

