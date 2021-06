Bella, potente, ma soprattutto compatta: questa soundbar la attacchi alla TV, ma la usi anche con il PC e – se ti va – persino con lo smartphone. Anzi: la prendi e te la porti in giro perché ha anche una batteria integrata. Ascolti la musica che più ti piace in giardino, magari mentre ti rilassi godendo delle belle giornate.

Un dispositivo, tantissime possibilità differenti! Io personalmente non credo che a 28€ appena ci si potrebbe mai aspettare così tanto. Ecco perché devi approfittarne subito: la trovi direttamente su Amazon e le spedizioni sono rapide e gratis.

Eccellente soundbar a prezzo bassissimo

Hai presente le classiche soundbar che metti sotto la TV? Belle, ma ingombranti e fisse? Perfetto, dimenticale. Immagina un prodotto che ha un volume bello alto e nitido, ma che – se vuoi – ti porti via e agganci ad altri dispositivi.

Per esempio, grazie al Bluetooth, puoi collegarlo allo smartphone e riprodurre i brani che più ti piacciono. Niente panico se intanto ti telefona qualcuno: il dispositivo integra un microfono! Puoi usarlo come un vero e proprio sistema di vivavoce: te l'avevo anticipato, è pazzesco!

Tutto qui? Certo che no! Mi preme raccontarti che la batteria è talmente ampia, da garantire agevolmente fino a 6 ore di riproduzione musicale senza il vincolo di cavi. E la cosa assurda è che – è vero – il Bluetooth è la principale forma di collegamento, ma se questo non c'è, ne hai altre due: c'è la possibilità di usare il classico jack oppure addirittura una microSD. Hai letto bene: una memoria esterna, con dentro la musica che ti piace di più! A tutto questo, aggiungi l'ottimo telecomando in dotazione.

Già sold out la prima volte che l'ho scovata e raccontata questa super soundbar non meriterebbe di costare appena 28€ circa su Amazon, ma – già che la situazione è questa – sarebbe folle non approfittarne. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime, ma non dimenticare che – con ogni probabilità – le scorte finiranno di nuovo parecchio rapidamente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

