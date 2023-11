Una Presa Smart per 4 funzioni diverse: casa intelligente con soli 8€

Perchè limitare la tua casa quando con dei semplici prodotti intelligenti hai la possibilità di renderla ottimizzata? Mi spiego meglio, non hai alcun limite se vuoi renderla avanzata, l’importante è scegliere i giusti accessori. Un esempio? Naturalmente una presa smart e di quella di TP Link ti puoi fidare ad occhi chiusi.

Ottima ma soprattutto economica. Oggi ancora di più con lo sconto del 31% su Amazon. Se la vuoi non te la perdere, collegati e aggiungila al carrello per soli 8,99€. Un vero e proprio affare.

Delle spedizioni non ti preoccupare visto che sono gratuite e rapide se hai Amazon Prime attivo.

Presa Smart: tutto quello che devi sapere su questo gioiellino

Molti non ci pensano, molti non sanno di cosa si tratta. La presa smart è un accessorio indispensabile perchè costa poco ma soprattutto ti offre risultati istantanei. Per rendere casa intelligente sai bene che ci sono vari step e che questi, soprattutto, non sono sempre economici. Beh, oggi ti do una mano io.

Anzitutto, la presa smart è un prodotto semplice da usare anche se sei alle prime armi. La frapponi tra la presa di corrente e l’elettrodomestico che vuoi rendere avanzato. Esattamente come faresti con una doppia presa o un adattatore.

Effettuato questo passaggio, scarica l’applicazione sullo smartphone. Hai finito.

TP Link ti regala un utilizzo semplicissimo oltre che sicuro e garantito. Non solo, puoi gestire le varie impostazioni sia dall’app che con la voce visto che è compatibile con Alexa e Google così non hai proprio limiti.

Così facendo hai in totale 4 funzioni di cui non fare a meno:

gestione da remoto;

gestione vocale;

temporizzazione dei prodotti collegati;

dei prodotti collegati; modalità assenza per quando sei fuori casa per lunghi periodi.

Unico requisito per farla funzionare la meglio è, ovviamente, una connessione WiFi in casa.

Che ne dici? Se sei interessato non perdere la tua occasione. Collegati su Amazon dove acquisti al volo la tua presa smart TP Link a soli 8,99€ con sconto del 31%.

Spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime.

