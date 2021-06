Questa non è la classica soundbar che sei abituato a vedere sotto le TV. Questo prodotto è l'ibrido perfetto, pronto a garantirti il massimo praticamente in ogni situazione. Perché? Beh, ti basti pensare che funziona anche attraverso il Bluetooth e che – soprattutto – integra una batteria, che ti permetterà di sfruttarlo senza fili. Quanti altri modelli offrono questa possibilità? Ora aggiungici anche un prezzo super allettante su Amazon: 19,99€ con spedizioni rapide e gratis.

Soundbar compatta: potente e scontata su Amazon

Un design elegante e raffinato, che punta moltissimo sulle dimensioni fisiche, ma non preoccuparti: in 41 centimetri appena di prodotto è presente una potenza audio in uscita di 20W. Assolutamente sbalorditivo: prestazioni elevate, in pochissimo spazio.

Ovviamente questa è solo una delle tante caratteristiche che rendono questo dispositivo eccezionale. Ti basti pensare alla connettività: a cavo o con Bluetooth 5.0? Scegli tu come e decidi la sorgente: TV, PC, smartphone, tablet e non solo. Il massimo della libertà. Non solo: ricarica la batteria da 2000 mAh e goditi la musica che più fino a 6 ore ininterrottamente. Non ti serviranno prese di corrente, potrai usarla anche in mezzo al parco o in dove preferisci.

Incredibile, ma vero: questa soundbar compatta – oltre a tutto questo – ha un'altra chicca da offrire. Infatti, se possiedi una microSD con la tua musica all'interno, puoi inserirla nell'apposito alloggiamento e riprodurla senza alcun problema. Una caratteristica che non troverai facilmente su altri modello.

Ecco perché devi approfittare dell'offerta Amazon di oggi: con 19,99€ porti a casa una soundbar compatta, potente e anche super accessoriata. Infatti, a casa arriva completa di telecomando, istruzioni, cavo ausiliario mini jack (3,5 millimetri) e anche cavo dati.

Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Va da sé che i pezzi disponibili in sconto siano molto pochi: è un'offerta troppo allettante per essere resa disponibile su vaste scorte. Il mio consiglio è quello di approfittarne subito e non solo: se la prossima volta vuoi conoscere prima queste opportunità, il modo migliore è quello di iscriverti al canale Telegram ufficiale di Telefonino.net. Le offerte più nascoste, i migliori codici sconto e le occasioni uniche vengono pubblicate in anteprima!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home