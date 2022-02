Una POTENTE Fat Bike elettrica e 340€ di sconto: durerà pochissimo

Le belle giornate si moltiplicano, la voglia di uscire e fare escursioni è in aumento. Con la potente fat bike elettrica Gogobest GF600 sarà più semplice ed estremamente più divertente.

Un modello super premium, dotato di design impressionante e potente motore. Con le promozioni del momento, dallo store ufficiale puoi portare a casa questo capolavoro approfittando di 340€ di sconto. Ti serve solo applicare uno speciale codice sconto: mettilo nel carrello e – prima di completare l'ordine – usa il coupon “P6CZFNWDM1MS”. In questo modo, te l'accaparri a 1259,99€ invece di 1599,99€. Le spedizioni sono super veloci e gratuite, direttamente da magazzino europeo.

Un'eccezionale fat bike elettrica a prezzo da entry level

Con una cifra simile, basta fare un giro sul web per averne conferma, è praticamente impossibile accaparrarsi un modello di questo tipo.

Certo, ti innamorerai immediatamente dell'estetica di questo gioiellino, ma è per altri motivi che l'apprezzerai nel tempo. Ad esempio, il suo motore da 1000W, che ti garantisce fino a 40KM/H.

Un'autonomia energetica pazzesca, che non teme anche le passeggiate più lunghe in mezzo alla campagna. Puoi arrivare a coprire ben 110KM di strada prima di dover ricorrere alla ricarica: è tantissimo.

Goditi il momento e non pensare alle difficoltà del percorso. Oltre alla pedalata assistita, puoi godere anche di un sistema di ammortizzatori potentissimo, che ti permetterà di prendere solo quello che di buono c'è della tua avventura.

Scegli fra 3 diverse modalità di pedalata. In base al percorso, puoi farti assistere nel modo migliore dal tuo gioiellino. Che si tratti di fare la spesa al volo in città oppure di affrontare il più sterrato dei sentieri, non ci saranno problemi. Sentiti sempre super sicuro, ci penseranno i freni meccanici a disco a garantirti la massima tranquillità nel momento in cui servirà fermarsi.

Tieni sempre tutto sotto controllo direttamente dal manubrio, con un tocco dell'apposito sistema – senza distogliere le mani dalla guida – cambi marcia e tipo di pedalata e non solo. Dall'ampio display del computer di bordo, tutti i parametri sono immediatamente valutabili.

Insomma, l'eccezionale Gogobest GF600, a questo prezzo, è l'affare che ti permetterà di divertirti in città, quanto in giro praticamente ovunque. Per accaparrartela con 340€ di sconto, devi solo mettere nel carrello la tua nuova fat bike elettrica – direttamente dallo store ufficiale – e usare il codice “P6CZFNWDM1MS” prima di completare l'ordine. L'offerta è a tempo ma, approfittandone subito, potrai godere di spedizioni rapide e gratuite, direttamente da magazzino europeo.