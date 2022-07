Una lampada, gli amici, l'estate: basta poco per la felicità

Non è tanto la luce che può fare, ma ciò che vi succederà intorno. Immaginare è facile, infatti: un tavolino, una luce, gli amici, un bicchiere, il fresco della notte estiva, il tepore delle chiacchierate senza fine, qualcosa da sgranocchiare a tarda notte. Che sia in campeggio o sotto un pergolato, che sia di fronte ad un camper o in spiaggia, in bungalow o sotto una tenda, soluzioni come le nuove lampade portatili ricaricabili sono qualcosa che è destinato ad incastonarsi nei nostri migliori ricordi.

Bastano 25,49 euro. Il funzionamento è semplice e standard, ma a ben guardare non tutte le soluzioni sono uguali: in questo caso c’è un’autonomia di 6-10 ore a garantire un’intera notte di parole in libertà; il led regolabile consente di gestire tanto l’intensità della luce (massima per una partita a carte, minima per confidenze in intimità), quanto il colore della stessa e lo scenario che vi si può disegnare intorno; un manico superiore consente sia di trasportarla che di appenderla, ma resta la possibilità di appoggiarla semplicemente ovunque si desideri; resistente quanto la plastica ABS che la avvolge riparando le tre lampadine 5050RGB interne di lunga durata.

Nessun filo. Nessuna batteria da sostituire. Una semplice ricarica diurna per avere durante la notte tutta la luce che si desidera. Lo sconto del 15% vale soltanto per poche ore: i ricordi che illuminerà dureranno invece per sempre.

