Sembra una pistola, ma questo potente aspirapolvere compatto serve solo a minacciare lo sporco. Anzi, è un alleato perfetto per casa, auto e qualsiasi posto angusto dove c'è sporcizia. Con il codice sconto che ho scovato oggi (MECOW8WH), lo porti a casa a 18€ circa invece di quasi 30€: un affare Amazon, che ti offre anche spedizioni rapide e gratis.

Aspirapolvere compatto e potente, ora anche super economico

Il design mi piace un sacco e lo apprezzerai anche tu. Non solo è singolare, sembra sul serio una pistola, ma è super ergonomico: lo impugni in modo super comodo e raggiungi ogni angolo grazie agli accessori in dotazione.

Con un motore da 65W e 4000pa di potenza aspirante, c'è poco da temere se si formano briciole e sporcizia varia: ci pensa lui a risolvere in un secondo, senza dover prendere l'aspirapolvere grande, perdendo tempo.

Dotato di batteria integrata, lo ricarichi attraverso l'USB ed è sempre pronto ad agevolarti le pulizie. Si può chiedere di più? Certo: un filtro HEPA che ripulisca l'aria prima che torni in circolo e che si possa lavare sotto l'acqua così da averlo pulito e sicuro. Ovviamente, c'è! E non solo, fra gli optional c'è anche una luce LED integrata nel dispositivo, che è perfetta per illuminare gli angoli più angusti.

Un vero spettacolo i prodotto, che a casa arriva in kit con diversi accessori, fra i quali una comodissima borsa per il trasporto: riponi tutto dentro e non rischi di perdere i vari pezzi!

L'affare, con questo aspirapolvere compatto, lo fai oggi e direttamente su Amazon. Devi solo mettere il prodotto nel carrello e – prima di pagare – inserire il codice sconto “MECOW8WH”. Il prezzo finale sarà di circa 18€ e, ti ricordo, le spedizioni sono super rapide e gratis!

Attento però: le scorte sono limitate. Anzi, se la prossima volta non vuoi perdere occasioni come queste, c'è solo una cosa da fare: iscriviti subito al canale Telegram ufficiale di Telefonino.net e inizia a risparmiare in tempo reale. Tutte le migliori offerte le postiamo in tempo reale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home