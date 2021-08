Il momento di fare un bel salto nel passato è arrivato: divertimento al massimo con questa console retrò, dotata di 620 giochi già integrati. Devi solo collegarla alla televisione e iniziare a divertirti. In dotazione hai anche 2 controller e la prendi a 12€ circa da eBay, godendo anche di spedizioni assolutamente gratis. Sii veloce, ci sono solo pochissimi pezzi disponibili.

Console retrò con 620 giochi: 12€ su eBay

Un prodotto eccezionale, oltre che super divertente. Un design che non passa inosservato e richiama subito quel gusto vintage che non passa mai di moda. Questo dispositivo è praticamente già pronto da utilizzare: devi solo collegarlo alla televisione e iniziare a giocare. In kit, oltre all'alimentatore, ricevi anche i cavi necessari per la connessione.

Scegli fra ben 620 titoli diversi quello che più ti piace e divertiti da solo oppure in compagnia. Come ti ho anticipato, i controller in dotazione sono ben due: potrai sfidare un amico con uno dei giochi d'infanzia che più ti piacciono.

Insomma, un classico senza tempo, che porti a casa a prezzo assurdo da eBay adesso: completa l'ordine al volo e porta a casa questa eccezionale console a 12€ appena con spedizioni assolutamente gratis. Sii veloce però: ancora pochissimi pezzi disponibili in stock.

