Una console a rate con Vodafone, anche PS5: scopri come fare

Hai voglia di una nuova console da gioco, ma vuoi anche cambiare operatore per migliorare la tua connessione internet? Vodafone ha l’offerta che arriva al momento giusto perché oggi, scegliendo un piano Family Plan, puoi abbinare anche l’acquisto a rate di una console da gioco di ultima generazione.

Esatto: puoi scegliere tra Nintendo Switch, Xbox Series S, Xbox Series X e persino l’introvabile PlayStation 5, che qui è disponibile in Digital Edition nel bundle che include God of War Ragnarok.

Una console con Family Plan di Vodafone: come funziona?

Tutto quello che devi fare è in realtà molto semplice. Collegati alla pagina ufficiale, scegli il dispositivo che preferisci tra PlayStation, Xbox e Nintendo Switch, finalizza l’acquisto con l’aiuto di un operatore che ti supporterà nella scelta dell’ offerta Family Plan e concorda subito la consegna direttamente al tuo domicilio della console.

Come detto, la scelta riguarda tutte le console disponibili sul mercato. Si parte con Nintendo Switch a 10,99 euro al mese per 24 mesi, ma puoi avere anche la Xbox Series S a 11,99 euro, la Xbox Series X a 19,99 euro e, infine, la PS5 Digital Edition con God of War Ragnarok a 24,99 euro.

In tutti i casi si tratta di 24 rate che non ti vincolano comunque all’offerta Vodafone: sarai libero di disdire quando vuoi e continuerai eventualmente a pagare le rate che ti rimangono o a saldare tutto il dovuto in un’unica soluzione. Per ulteriori informazioni e per attivare la promozione visita dunque la pagina ufficiale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.