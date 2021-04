I Neopine PRO 6 sono degli ottimi auricolari senza fili, dotati di cancellazione attiva del rumore, che adesso porti a casa a 8,90€ circa con spedizioni assolutamente gratis, seppur non rapide. Risparmi il 75%, ma solo per poco: lo sconto è offerto da Gshopper, affidabile store online dal quale anche noi ci serviamo al momento di comprare tecnologia a ottimi prezzi.

Auricolari con ANC in super sconto su Amazon

Belli esteticamente, e dotati di un case di ricarica in grado di prolungare l’autonomia energetica del wearable, il suo più importante punto di forza sta certamente nella presenza della cancellazione attiva del rumore. Infatti, spendendo una cifra come questa, è praticamente impossibile poterla avere.

L’ANC rende perfetti questi auricolari per parlare al telefono e anche per ascoltare la tua musica preferita senza il disturbo dei rumori di sottofondo. A completare il tutto, non mancano le gesture, che ti permetteranno di gestire la riproduzione musicale e le telefonate, senza dover prendere lo smartphone.

Per approfittare subito dello sconto presente su Gshopper, e portare a casa questi auricolari true wireless con cancellazione attiva del rumore a 8€ appena, devi solo essere veloce e approfittare dell’offerta prima che le scorte finiscano.

Le spedizioni, come anticipato, non sono rapide, ma restano completamente gratuite da magazzino in Cina.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

