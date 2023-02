Una bici elettrica per la primavera: sconto 50€ sui modelli Eleglide

Finalmente, stiamo per lasciarci alle spalle il freddo dell’inverno e per mettere un piede nella bella stagione: con la primavera ormai alle porte, l’acquisto di una bici elettrica è la scelta migliore se si desidera fare attività all’aria aperta ed evitare il traffico dei centri urbani. Segnaliamo oggi su queste pagine la promozione di GeekMall che permette di acquistare un modello Eleglide approfittando di un forte sconto immediato. Chi lo desidera, può inoltre rateizzare la spesa in tre mensilità. Passiamo in rassegna tutti i dettagli dell’offerta.

Scegli la tua nuova bici elettrica Eleglide: attiva lo sconto

Ognuno scelga l’e-bike più adatta alle proprie esigenze, in base a caratteristiche come la dimensione degli pneumatici, l’autonomia garantita dal modulo batteria in dotazione e il motore integrato. In ogni caso, inserendo il codice ZG4AQ21N prima di effettuare il pagamento di ottiene subito la riduzione di prezzo.

Eleglide M1 PLUS 29″

Partiamo dalla Eleglide M1 PLUS con pneumatici CST da 29 pollici. È una mountain bike con motore brushless da 250 W e batteria sostituibile da 12,5 Ah per un’autonomia fino a 100 Km con una sola carica. Può arrivare a 250Km/h di velocità massima per muoversi agevolmente sia tra le strade delle città sia lontano dal traffico, su ogni tipo di fondo. Il telaio è in grado di sopportare un carico massimo pari a 120 Kg. Alla scheda tecnica si aggiungono poi il cambio Shimano a 21 rapporti, la sospensione idraulica e un display LCD intelligente per visualizzare le informazioni essenziali.

Il prezzo di listino è 919,99 euro, ma in occasione dell’evento promozionale odierno scende a 869,99 e crolla ulteriormente fino a soli 799,99 euro grazie al codice ZG4AQ21N .

Eleglide M1 PLUS (versione aggiornata)

Passiamo alla versione aggiornata di Eleglide M1 PLUS con pneumatici CAST da 27,5 pollici, carico massimo di 100 Kg, tre opzioni di guida e cinque livelli di velocità. Presente a bordo una batteria al litio da 12,5 Ah sostituibile, per un’autonomia che arriva a 100 Km in assistita e a 50 Km in quella esclusivamente elettrica. Completano la dotazione i freni a doppio disco, il fato LED luminoso e una protezione per gli ingranaggi di tipo premium.

È possibile acquistarla al prezzo finale di soli 779,99 euro approfittando della promozione in corso e inserendo il codice ZG4AQ21N prima di eseguire il pagamento.

Eleglide T1 STEP THRU

Il modello Eleglide T1 STEP THRU cambia design. È uno dei best seller del marchio, con telaio che nasconde una batteria sostituibile da 12,5 Ah, motore brushless da 250 W, penumatici CST da 27,5 pollici, cambio Shimano a 7 velocità, sospensione idraulica, tre modalità di guida per cinque livelli di velocità (fino a 25 Km/s), sella SR e attacco manubrio regolabile multiangolare. Anche in questo caso, con una carica si arriva a 100 Km in pedalata assistita e a 50 Km in elettrico.

La promo in corso ne fa crollare il prezzo da 1.049,99 euro a 949,99 euro, ma con il codice ZG4AQ21N la spesa scende ulteriormente a 929,99 euro.

Eleglide CITYCROSSER

Concludiamo la carrellata con Eleglide CITYCROSSER, che potremmo definire il top della gamma. Monta pneumatici da 27,5 pollici, ma più sottili, per ridurre l’attrito, freni a doppi dischi, batteria sostituibile con autonomia elevata, display intelligente e tutte le migliori funzionalità già viste in precedenza.

Da listino costa 1.149,99 euro e l’iniziativa GeekMall in corso la porta a 1.099,99 euro, ma con il codice ZG4AQ21N si arriva a poterla acquistare a soli 1.079,99 euro.

Qualunque sia il tuo stile, oggi puoi scegliere la tua nuova bici elettrica su GeekMall, grazie alla promozione in corso e al codice speciale ZG4AQ21N per far crollare il prezzo. I primi 100 ordini per ogni modello ottengono inoltre in regalo un lucchetto a combinazione dal valore di 59,99 euro. Ricordiamo che si tratta di offerte a tempo, con spedizioni veloci tramite corriere BRT o GLS.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.