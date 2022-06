Una BESTIA di torcia robustissima: 2000 lumen, illumina a 500mt (24€)

Questa torcia spettacolare, compatta a con batteria ricaricabile, ha una potenza di illuminazione assurda. Il fascio puoi impostarlo da 200 a 500 metri addirittura: basta regolare lo “zoom“. A garantirti fortissima luce è la lampada integrata da 2000 lumen, affatto comune in un prodotto compatto e portatile.

Inoltre, questo dispositivo è super robusto. Addirittura, oltre a ben resistere alle cadute, in caso di emergenza puoi anche utilizzarlo per rompere un vetro.

Se fosse di un qualsiasi altro brand, più noto nel settore, il prezzo sarebbe sicuramente parecchio più elevato. Per questo motivo, a 24€ circa appena risulta un’autentica chicca: minima spesa, massima resa e qualità. Per approfittarne, completa l’ordine al volo da Amazon. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Torcia 2000 lumen a prezzo pazzesco su Amazon

Anche se sei a digiuno del concetto di “lumen”, dovresti sapere che un valore così elevato è veramente raro da trovare su una torcia compatta. Quasi impossibile in questa fascia di prezzo. Per questo motivo, quando l’ho scovata su Amazon – e ho letto recensioni di clienti soddisfatti – non ho potuto fare a meno di segnalartela.

Un dispositivo come questo non solo può tornare utile in vacanza (camper, campeggio, escursioni e non solo), è perfetto anche da avere sempre in casa oppure in auto come lampada di emergenza. In totale sono 5 le modalità di utilizzo a disposizione:

luce piena; luce media; illuminazione bassa; funzione “strobe” (intermittente) per inviare segnali; funzione SOS.

In dotazione, ricevi una batteria ricaricabile da 5800 mAh, ma anche un adattatore che – se lo desiderassi – ti permetterebbe di utilizzare anche batterie usa e getta, in caso servisse.

Non perdere l’occasione di fare un eccellente affare su Amazon e porta adesso a casa questa torcia da 2000 lumen a prezzo ridicolo. Completa l’ordine al volo per accaparrartela a 24,99€ con spedizioni assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.