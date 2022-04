Una BESTIA di faro solare 1500 lumen a 19€: occasione Amazon assurda

Un faro solare per eliminare dalla bolletta il costo dell'elettricità per illuminare giardino e balcone. Quale scegliere però, che non costi una fortuna? Di modelli ce ne sono tantissimi, basta sapersi orientare per evitare di spendere un patrimonio e comprare il modello giusto.

Ho scovato questo modello, in gran sconto su Amazon a 19,99€, è dotato di 4 teste assolutamente indipendenti e una potenza massima di 1500 lumen: tantissimo. Dotato di pannello solare, batteria integrata e sensore di movimento, è un ottimo prodotto.

Dotato di pannello solare, batteria integrata e sensore di movimento, è un ottimo prodotto.

Eccellente faro solare 1500 lumen: a questo prezzo è imperdibile

Incredibilmente semplice da installare, ti basta capire dove serve illuminare e piazzare un chiodo di supporto. Non occorrerà fare altro perché non ci sono cavi. A quel punto, dovrai solo lasciare che il dispositivo faccia il suo lavoro.

Il pannello solare ricaricherà la batteria del faro, tramite l'energia pulita e gratuita del sole, e – al calare del buio – le potenti 4 lampade illumineranno l'area prestabilita.

Non dovrai nemmeno preoccuparti del funzionamento, ci penserà il sensore di movimento a regolarlo in automatico. Quando tornerà la luce del sole, il ciclo di funzionamento ripartirà in automatico. Niente di più pratico e funzionale, oltre che incredibilmente economico.

