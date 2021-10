Una BESTIA di aspirapolvere by Xiaomi: 79€ su eBay

Il tuo nuovo aspirapolvere senza fili, quello buono che funziona bene, è Shunzao L1. Parte dell'ecosistema di prodotti Xiaomi, ti stupirà per la sua potenza, il suo design, la praticità d'uso e non solo. Adesso, è pronto a stupirti anche per il prezzo: da eBay, lo porti a casa a 79€ circa appena adesso. Mettilo subito nel carrello e – prima di pagare – applica il codice “PIT10EUROFF”. Le spedizioni sono anche rapide e gratis, ma sii veloce: pochi pezzi a disposizione.

Super aspirapolvere by Xiaomi in gran sconto su eBay

Un design elegante e raffinato, che punta su materiali costruttivi robusti e super piacevoli al tatto. So bene com'è questo aspirapolvere: in passato, ho approfittato di promozioni lampo per regalarne un paio ai parenti. Una è addirittura finita in una casa piena di animali e – a distanza di molti mesi – funziona perfettamente.

Per questo non ho remore a consigliarla anzi, quando la trovo sotto i 100€ è d'obbligo segnalarla a chiunque cerchi un aspirapolvere senza fili che funzioni davvero bene, pur costando poco. Già, perché ne sono pieni i negozi (fisici e online) di prodotti a basso costo che deludono le aspettative.

Dalla sua, questo gioiellino ha un sacco di pregi: la spazzola ha una testina che è snodabile, basterà muovere l'asta durante l'uso e lei arriverà in ogni angolo. Con una forza aspirante di 20000PA, elimini peli, polvere, sporcizia e detriti in una sola passata e non solo: combinando gli accessori in dotazione, potrai sfruttarla ovunque, anche in auto.

Poi c'è l'autonomia energetica, che ti garantisce fino a 60 minuti di utilizzo (a seconda della modalità che deciderai di usare). Quando hai finito di usarlo, appoggialo sulla base a muro e collegalo alla ricarica: in questo modo, sarà sempre prontissimo all'uso. Insomma, un prodotto decisamente interessante – parte dell'ecosistema di prodotti Xiaomi – che adesso porti a casa a prezzo eccezionale da eBay. Metti il prodotto nel carrello e – prima di pagare – applica il codice “PIT10EUROFF”. Lo porti a casa a 79€ circa appena e le spedizioni sono assolutamente gratis.