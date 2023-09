Un tool multifunzione per i tuoi video: Any Video Converter in offerta

Un tool multifunzione in grado di convertire, scaricare, masterizzare e creare video, direttamente sul proprio smartphone: parliamo di Any Video Converter Pro, un software ricco di risorse perfetto per video maker in erba o – semplicemente – per utenti che desiderano scaricare e conservare video su supporti esterni, come DVD. Any Video Converter Pro è disponibile con uno sconto a soli 29,95 dollari, anziché 35,95 come da listino.

Tutte le funzionalità di Any Video Converter Pro

Any Video Converter Pro supporta un’ampia gamma di formati video: da MOV a WMV, da AVI a MP4, passando per MPEG-1, FLV, MKV, 3GP e tantissimi altri, in modo tale da essere visualizzabili su tutti i dispositivi esistenti. Il software, inoltre, supporta anche formati audio, come MP3, WMA, M4A e AAC e permette di convertire in numerosi formati a standard ed elevata risoluzione, compresi 720P e 1080P.

Sebbene il suo scopo principale sia quello di convertire video, il programma integra anche un downloader e un converter per video caricati sulla piattaforma YouTube. Il funzionamento è semplicissimo: puoi anche effettuare il login al tuo profilo e selezionare direttamente i video che più ti interessano. Il programma supporta anche Google Video e la piattaforma giapponese NicoVideo.

Un altro “asso nella manica” di Any Video Converter Pro è la possibilità di eseguire editing video: sicuramente una buona soluzione per chi cerca strumenti che facciano il proprio lavoro (unire clip video, ritagliare frame, personalizzare con effetti speciali e aggiungere sottotitoli) senza sborsare cifre esagerate. Un’altra tra le funzionalità interessanti è il menu di masterizzazione video su CD, DVD e Blu-Ray: perfetto per chi ama conservare i video delle proprie avventure o eventi speciali su supporti esterni.

Any Video Converter Pro è un programma tanto semplice quanto funzionale: grazie alla sua interfaccia intuitiva e alla velocità di conversione elevata con supporto alla tecnologia NVIDIA CUDA, unito alle numerose funzionalità che include, è sicuramente un software a cui dare una possibilità, vista anche la piena compatibilità con smartphone. Ottieni subito uno sconto con l’acquisto online: il prezzo è di soli 29,95 dollari anziché 35,95.

