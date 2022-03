Un terzo di tutti gli smartphone 5G nel mondo sono iPhone

Con l'uscita del nuovo iPhone SE 5G, Apple ha di fatto, lanciato solo prodotti dotati di questa tecnologia negli ultimi due anni. Secondo quanto si apprende, l'impatto di questi device è stato tale che adesso si scopre che un terzo di tutti gli smartphone 5G commercializzati al mondo, sono proprio realizzati dalla mela.

I report trapelati in queste ore suggeriscono che oramai i telefoni con modem 5G rappresentano il 51% delle spedizioni globali; per chi non lo sapesse, questa tecnologia, oltre a consentire una navigazione in download e upload più veloce nel quotidiano, ha moltissime implicazioni che ancora non vengono sfruttate al 100%. Il supporto alle reti di quinta generazione è fondamentale per le auto con guida autonoma, per i grandi macchinari delle fabbriche e molto altro.

Apple al pimo posto nel settore degli smartphone 5G

Ecco perché, a tal proposito, si legge che molti paesi, Cina in primo luogo, si stanno adoperando per rendere il 5G sempre più mainstream. Pensiamo all'autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni cinese che ha ribadito il suo impegno per il 2022; l'ente ha dichiarato di voler aggiungere 600.000 stazioni in tutta la Cina per aumentare la portata e la copertura del segnale.

Ma parliamo un attimo di numeri: Apple, con le sue vendite, ha superato gran parte dei competitor e ha ottenuto il 37% della quota di mercato dei prodotti 5G, con Samsung al secondo posto, Xiaomi sul gradino più basso del podio e Vivo e OPPO che completano la Top Five.

Questi ultimi marchi, ovvero i colossi cinesi, da soli rappresentano il 10% delle vendite globali di device 5G e il mercato più prolifico è proprio quello cinese. Fra le altre cose, ricordiamo che la prima posizione di Tim Cook sul territorio viene consolidata anche dalle ottime vendite avute sul territorio asiatico.

Samsung Electronics sta lottando per tenere il passo con la mela, nonostante sia stata la prima società ad aver presentato un device dotato di modem 5G nel lontano 2019, ma la posizione è limitata dallo scarso impatto delle vendite che ha in Cina.