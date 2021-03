I router sono spesso dei dispositivi noiosi, un concentrato di cavi, antenne e porte ethernet, il modello Rock Space AC2100 è l’eccezione che conferma la regola. Questo router è compatibile con i mattoncini LEGO, una soluzione creativa per decorare il device che gestisce la rete internet di casa.

Il design è piuttosto semplice e lineare, mentre la parte superiore della scocca in plastica presenta gli attacchi tipici dei LEGO. Non si tratta di una collaborazione tra le due aziende, Rock Space ha deciso di offrire la possibilità di decorare il router con una costruzione LEGO a nostra scelta, dando sfogo alla creatività.

Sul retro del dispositivo sono presenti 4 potenti antenne in grado di diffondere la rete via Wi-Fi in tutta la casa, in alternativa possono essere utilizzate le 4 porte ethernet LAN per collegare PC e Mac e sfruttare la rete alla massima velocità. Rock Space AC2100 può essere configurato e controllato anche dall’apposita applicazione per smartphone, per impostare una chiave di sicurezza e attivare il Parental Control per bloccare l’accesso a determinati contenuti.

Il router Rock Space AC2100 compatibile con i mattoncini LEGO è disponibile su Amazon a 89,99€, il prodotto è compatibile con la spedizione espressa per i clienti Amazon Prime, con consegna gratuita entro 1-2 giorni lavorativi.

